Hadházy Ákos: A Kúria szerint nem indokolt alaposan a rendőrség, lehetett volna tüntetni az Erzsébet hídon

2025-03-26 10:53:00 CET

A tegnapi tüntetés megkezdése után érkezett meg a Kúria döntése arról, hogy a rendőrség jogtalanul tiltotta meg az Erzsébet híd lezárását - erről posztolt Hadházy Ákos a Facebookon.

A bejegyzés és a hozzá csatolt dokumentum szerint a Kúria sem találta elfogadhatónak azt az érvet a tiltásra, hogy a tüntetők akadályozzák a közlekedést a demonstrációval. Igaz, enélkül is lezárták az Erzsébet hidat egy időre - miképp történt az a Szabadság híddal, a Petőfi híddal és a Margit híddal is. Hadházy Ákos mindenesetre azt a következtetést vonta le a határozatból, hogy legközelebb ezek szerint teljesen szabályosan, engedéllyel tüntethetnek a híd közepén, vagy akár más közlekedési csomópontokon.

Az ellenzéki politikus szerint nem lehet másképp tenni, mert szerinte az utolsó pillanatokban vagyunk ahhoz, hogy megállítsák a folyamatot, ami putyini úton a „hibrid rezsimből” a tényleges diktatúrába vezet. Ehhez szerinte nem tiltakozni, hanem követelni kell, de fenntartja, hogy azt sem erőszakosan, csupán addig nem szabad leállni, amíg nem érnek célt. A siker Hadházy szerint persze azon múlik, hogy a demonstráción mennyien vesznek részt.

„Végül még egy megjegyzés az ítéletről. Arra gondolni sem merek, hogy esetleg azért kaptuk meg késve a Kúria döntését, mert a hatalom direkt szeretett volna valami balhét látni, esetleg a balhé képeivel, vagy az emiatt kirótt büntetésekkel elriasztani a következő eseményekről az embereket. Ha balhét akartak is, az nem jött be – még akkor sem, ha voltak fiatalok, akik többet akartak tenni egy híd lezárásánál. Nekik is üzenem itt is: csak azzal tudnak többet tenni, ha legközelebb még több embert hívnak magukkal!” - írta Hadházy.