Elkezdődött Hadházy Ákos engedély nélkül tartott tüntetése, a résztvevők lezárták az Erzsébet hidat a forgalom elől

2025-03-25 17:24:00 CET

Kezdésre 2000-2500 ember gyűlt össze azon a budapesti demonstráción, amelyet kedden délután 5 óra kezdettel hirdetett meg Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, tiltakozásul a a gyülekezési törvény múlt heti módosítása, a Pride-kvázi-betiltása ellen a Ferenciek terére, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. A demonstrációt annak ellenére tartják meg, hogy nem kapta meg a rendőrségi engedélyt, sikeréhez Hadházy Ákos korábbi kijelentése szerint amúgy elég, ha elég sokan mennek el. Ez meg is történt, a Ferenciek tere gyakorlatilag megtelt tüntetőkkel, elég nagy a rendőri jelenlét, helyszíni tudósítónk több tucatnyi készenlétis és civil ruhás rendőrt is látott.

Nem sokkal kezdés után a tömeg már ki is vonult a Szabad sajtó útjára, lezárva a forgalom elől sz Erzsébet hidat. A momentumosok füstgyertyákat is gyújtottak. Támogatja a demonstrációt a Demokratikus Koalíció is, az ellenzéki párt küldöttségét Gy. Németh Erzsébet és a frissen újraválasztott Varju László vezeti.

Az esemény Facebook-oldalán több mint 1600-an jelezték, hogy elmennek tüntetni, több mint 6700-an pedig azt, hogy érdekli őket a demonstráció.

A tömegben kiszúrtuk Németh Balázst, a Fidesz új frakciószóvivőjét is, aki napszemüveget viselt, hogy ne keltsen feltűnést. Kérdésünkre a politikus azt mondta, nem ért egyet azzal, hogy néhány száz ember gyülekezési joga gyakorlásával sérti az arra haladó autósok jogait. Később a tüntetők rázendítették a „Mocskos Fidesz!” rigmusra is.

A tüntetést Hadházy Ákos hirdette meg az egy héttel ezelőtti demonstráció után. Aznap több ezer ember ment el tüntetni a Momentum Mozgalom felhívására Kossuth téri tüntetésen. Résztvevői később órákra lezárták a forgalom elől a Margit hidat.

Mindkét demonstrációt a gyülekezési törvény múlt heti módosítása, a Pride-felvonulás kvázi-betiltása elleni tiltakozásul rendezték meg. A Fidesz-KDNP kétharmados többsége által elfogadott új jogszabályról szóló szavazást botrányízű jelenetek kísérték a parlamentben, Kövér László rekordösszegű büntetéssel szórta meg a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselőit.