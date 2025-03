Rendezői változat

kamera;tüntetés;Budapest Pride;

Képzeljük el, hogy ki akarjuk fejezni a nemtetszésünket egy közügyben és kimegyünk egy tüntetésre. Kamerák pásztázzák a tömeget. Egy szerverszobában szoftverek elemzik az arcokat, mindenkit azonosítanak, az eredmények hajszálpontosak. A gépek rögzítik az adatokat, azokat adatbázisba mentik, a rendszer tökéletesen működik, élő erő sem kell hozzá, a technika hibátlanul teszi a dolgát.

Képzeljük el azt is, hogy később fizetési felszólítást kapunk akár 200 ezer forintról. Ha nem reagálunk, kicsivel később rendőrök kopognak az ajtónkon. Videófelvételt mutatnak, azon tűéles a kép, az arcok jól kivehetők. Hiába próbálnánk kibúvót keresni. Pontosan tudják, mikor és hol jártunk, kinek a társaságában. Kezdődhetne így egy disztópikus regény, egy jövőben játszódó mozifilm. Vagy végződhet így hamarosan egy békés demonstráció Magyarországon. Hiszen a többek között a Pride betiltását is lehetővé tévő törvény módosítását villámsebesen megszavazta az Országgyűlés, Sulyok Tamás köztársasági elnök tette a dolgát, aláírta. Biztos, ami biztos, ha mégis lennének megmozdulások, a rendőrség Kínából vásárolt arcfelismerő rendszerrel azonosítja majd a renitenseket. Az üzlet az üzlet, a miniszterelnök ez esetben úgy tűnik, kivételesen nem tart a külföldi befolyástól, pedig az évértékelő beszédében még arról szólt, hogy például éppen az effajta mételytől kíván megszabadulni. Igaz, azt is mondta, hogy be kell engedni Nyugatról a friss levegőt, pedig hát Kína sem éppen abban az égtájban van, de oda se neki, megszoktuk Orbán Viktortól, hogy mond valamit, miközben feltehetőleg keresztben tartja az ujjait a nadrágzsebben, így hát másnap nyugodt szívvel cselekszik ellenkezőleg. Vagy ez az egész egy kommunikációs abrakadabra, miközben meg okosabb a NER agytröszt, mint egy ötödikes, és talán a legutóbbi, a Pride-kvázi-betiltása ellen tartott tüntetésen is okkal vegyült el napszemüvegben Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a tömegben. Ki tudja, talán azt tesztelték, egy ilyen szofisztikált álca vajon elegendő lesz-e a kínai szoftverek átverésére, mert ha igen, akkor időben kell lépni, és a korábban tervezettnél is komolyabb technológiából kell bevásárolni nyárra.

Aki eddig egy kő alatt élt annak mondjuk: dehogyis a Pride-ról szól ez az egész. Mindössze nem akarjuk, hogy valóra váljanak a költő évszázados szavai. Nem a Fidesz által elképzelt rendre vágyunk, hanem levegőre, meg arra, ne tartsa számon senki, mit telefonozunk, ne írják aktába, miről álmodozunk, ne kotorják elő megfelelő időben, ha már elég okot találnak rá, a rólunk szóló kartotékot.

A jövő évi választáson kiderül, elegen vagyunk-e végre ahhoz, hogy hazánk orwelli valóság felé tartó vonata másik pályára álljon. Addig be kell érnünk egyszerűbb megoldással. Árulnak állítólag olyan átlátszó, ablakra ragasztható matricát, amelyen mindössze három szó olvasható, az, hogy Rendezte: David Lynch. Reggelente a szobánkból kitekintve ezzel a felirattal azonnal jobban érthető lesz a világ.