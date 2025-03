Hajnal Miklós nem indul újra 2026-ban Hegyvidéken

visszalépés;Hegyvidék;Hajnal Miklós;Magyar Péter;

2025-03-26 11:42:00 CET

A momentumos Hajnal Miklós bejelentette, nem indul újra Hegyvidéken, ezzel a körzetet 2022-ben amúgy megnyerő országgyűlési képviselőként nem tervez akadályt gördíteni a kormányváltás elé az ellenzéki szavazatok megosztásával.

A Tisza Párt elnöke ugyanis tegnap bejelentette, hogy a XII. kerületet és a II. kerület egyes részeit magában foglaló budapesti 3-as számú választókerületben tervezi megméretni magát egyéniben a jövő évi országgyűlési választásokon. Egyúttal kihívta a szintén itt lakó Orbán Viktort is, hogy mérettesse meg magát egyéni mandátumért. A miniszterelnök ugyanis 1994 óta nem hajlandó erre, 1990-ben és 1994-ben is tükörsimán kikapott, azóta inkább nem próbálkozik vele.

Hajnal Miklós 2022-ben a fideszes Fürjes Balázst győzte le a Hegyvidéken. Ez akkor nagy eredménynek számított, ugyanis előtte 2014-ben a fideszes Fónagy János, majd 2018-ban Gulyás Gergely is győzni tudott itt. Azóta viszont eléggé úgy tűnik, hogy a XII. kerületben kezd elege lenni az embereknek az Orbán-kormányból, ugyanis a tavalyi önkormányzati választáson nagy meglepetést okozva sima győzelmet aratott a kutyapártos Kovács Gergely is.

Hajnal mindenesetre ennek ellenére nem szeretné az azóta egyértelműen az ellenzék vezető erejévé előlépő Tisza Pártot akadályozni, és mint fogalmazott, megteszi a legfontosabb hátralépést. Indoklásul felidézte, hogy a tavaly júniusi EP- és önkormányzati választás momentumos eredményét kampányfőnökként saját személyes kudarcának is tartotta, a felelősség elől pedig akkor sem menekült el, pártja életében is hátrébb lépett.

A momentumos politikus azt írta, tiszteletben tarjta, hogy Magyar Péter elzárkózik a korábbi ellenzéki szereplőktől annak érdekében, hogy védje magát és közösségét a hiteltelenítési kísérletektől. Ezért, mint fogalmazott, azzal tudja őt leginkább segíteni az országos győzelemben, hogy nem áll az útjába. Ezért úgy döntött, nem indul újra 2026-ban Budapest 3-as számú választókerületében.

Hajnal Miklós felidézte, pár éve még kérdéses volt, hogy ez a kerület nyerhető-e, s büszke arra, hogy ez ma már egyáltalán nem kérdés. 2022-es kampányára szép emlékekkel gondol vissza, az ellene indított lejáratókampány és a Fürjes Balázs által megígért, de elmaradt vitájuk ellenére is. Annak is örül, hogy Kovács Gergely is nyerni tudott tavaly, így számára már egyértelmű, hogy a Hegyvidéken kormányváltó hangulat van.

Mint írta, a hátralévő egy évben még néhány feladatot el tervez végezni. Például a 2023-as közösségi költségvetésen győztes ötletük alapján reméli, hogy zöldebb és árnyékosabb lesz a Széll Kálmán tér, ígérete szerint továbbá a Városi Civil Alap Fidesz-közeli szatellitszervezeteinek is utána fog járni az előző évekhez hasonlóan, és ahogy eddig is, úgy a jövőben is szívesen vezet körbe kerületi diákcsoportokat a Parlamentben, hogy beszélgessenek az épületről és a parlamentáris demokrácia működéséről.

Végezetül Hajnal Miklós Magyar Péternek is üzent: „Péter, ha olvasod ezt, egy kérést is hadd fogalmazzak meg az irányodba. Arra kérlek, hogy annak ellenére, hogy itt indulsz, folytasd az országjárásaid ugyanazzal a lendülettel, energiával, ahogy eddig tetted. Szükség van erre, még nagyobb szükség is van rá azokon a helyeken, ahol dolgozni kell a kormányváltó hangulaton, mint a Hegyvidéken. Többek között ezért is hisznek benned oly sokan – itt a XII. kerületben is. Ne hagyd, hogy a Fidesz neked kijelölt ellenfele elvigye a fókuszodat az országos ügyekről. A valódi ellenfeled a Karmelita kolostorban és a hatvanpusztai birtokon van. Ha bármiben tudok segíteni, akkor állok rendelkezésre. Sok sikert, Péter!” - írta a momentumos politikus.