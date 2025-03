Mészáros Lőrinc vállalatbirodalma elismerte, hogy tartanak zebrákat

zebra;Mészáros Lőrinc;Mészáros Csoport;

2025-03-26 11:24:00 CET

„Teljesen értelmetlennek” és „a valóságtól egészen elrugaszkodottnak” nevezte a zebra-ügyet Mészáros Lőrinc vállalatbirodalma – írja a 444.

A portál szerint a Mészáros Csoport erről szóló sajtóközleménye – melyben a vállalatcsoport ragaszkodik ahhoz, hogy az csak teljes terjedelmében közölhető – így kezdődik: „A Vál-völgye Vadásztársaság nevében szeretnénk pár mondatot hozzáfűzni az elmúlt hónapokban teljesen értelmetlen és a valóságtól egészen elrugaszkodott »Zebra-ügy« kapcsán. Az említett zebrák és más, a cikkekben leírt állatok tartása minden esetben a hatályos jogszabályok betartásával és engedélyekkel történik”. A reakcióban emellett az áll,

„ezek az állatok rehabilitált egyedek minden esetben”.

Olyan mentett állatok gondozását vállaltuk, amelyek korábban nagyon rossz, zárt tartási körülmények között voltak, rossz egészségi állapotban, mint például: rossz takarmányozás miatti egészségtelen fizikai állapot, állategészségügyi szűrések hiánya miatti kezeletlen betegségek következtében leromlott állapot, kis mozgástér miatt rosszul fejlődő vázizmok, gondozás hiánya miatt túlnőtt paták és ebből eredő mozgásszervi problémák, stb. Egy állatgondozókból, szakemberekből, állatorvosokból álló egész csapat vállalta ezeknek az állatoknak a rehabilitálását, egészségi állapotuk helyreállítását, kezelését, abból a célból, hogy életüket meghosszabbítsuk, életminőségüket javítsuk” – folytatódik a közlemény.

A Mészáros Csoport leszögezi, hogy az állatok iránti elkötelezettségük szívvel-lélekkel, maximális odaadással történik, „hisz sajnos nem csak az emberek számára népszerű kisállatok, mint kutyák és macskák szenvednek sok esetben a rossz tartási körülmények következményeitől”.

„Ami az elmúlt hónapok híradásaiban a legszomorúbb, hogy egyetlen olyan emberben sem merült fel, aki erről írt, vagy anyagot készített annak lehetősége, hogy ezek az állatok törődésből, jó szándékból vannak tartva. Holott ez az egyetlen dolog, ami a valóságnak megfelel és ami lényeges”

– zárul a közlemény.

Tavaly novemberben elsőként a Gulyáságyú Média számolt be arról, hogy zebrákra bukkant a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. telephelyén, Hatvanpuszta és Bicske között. Most hétvégén pedig Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pendítette meg egy Facebook-posztban, hogy Orbán Viktornak lehetnek zebrái is a házi szafarijában, vagyis a milliárdokból épülő hatvanpusztai családi birtokon. Bár a Kormányzati Tájékoztatási Központ ezt lerázta azzal, hogy az egész viccnek is rossz, Magyar Péter nem tágított, nyomatékosította, hogy a zebrák egyébként ott vannak. A kormányfő ezt követően levelet írt a Budapesti Állat- és Növénykertnek arról, hogy szeretne örökbe fogadni egy zebrát.