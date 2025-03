Az Állami Számvevőszék elnöke a jegybank alelnöke volt, de állítják, nincs felelőssége a Matolcsy-botrányban

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;Állami Számvevőszék;Windisch László;Matolcsy-alapítvány;

2025-03-26 13:56:00 CET

A Magyar Nemzeti Bank alapítványi gazdálkodásáról jelentést készítő Állami Számvevőszék elnöke jelenleg az a Windisch László, aki történetesen 2019-ig az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke volt. Miután felmerült a kérdés, hogy nem zavarta a Fideszt körülbelül tíz éven keresztül, hogy mi történik a Matolcsy György vezette jegybank alapítványba kiszervezett közpénzeivel, adta magát az is, lehet, hogy Windisch László is csak mostanában eszmélt.

A Telex így hát megkereste az ÁSZ sajtóosztályán keresztül Windisch Lászlót azzal, hogy a jegybanknál töltött ideje alatt nem tűnt-e fel neki valami az MNB alapítványainak ügyeivel kapcsolatban. Azt a választ kapták, hogy Windisch Lászlónak alelnöki minőségében és igazgatósági munkamegosztásból eredő feladatkörök alapján sem tartozott feladatkörébe az MNB alapítványainál az alapítói jogok gyakorlása. „Mint minden Alapítvány, így az MNB által alapított alapítványok is elválnak az alapítótól, önállóan gazdálkodnak, saját felügyelőbizottsággal rendelkeznek. Az alapító csak alapítói jogokat gyakorol az alapítványok felett” – közölték.

Az ÁSZ azt is jelezte, hogy ellenőrizte az akkor még öt Pallas Athéné alapítvány gazdálkodását 2018-ban. „Az ÁSZ által most ellenőrzött Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) a korábbi alapítványok összeolvadásával 2019-ben jött létre, az új struktúra dr. Windisch László alelnöki mandátumát követően került kialakításra” - írták. Hozzátették, a mostani ÁSZ vizsgálatban kifogásolt befektetések, tranzakciók mindegyike is több évvel Windisch László MNB alelnöki mandátumának lejártát követően történtek az alapítványnál.

„Dr. Windisch László az ÁSZ elnökeként 2022 júliusa óta látja feladatát. Ez év második félévében az ÁSZ még az előző vezetés által jóváhagyott és az Országgyűlés honlapján közzétett ellenőrzési tervet hajtotta végre, az első olyan év, amelynek során az ÁSZ a dr. Windisch László által jóváhagyott ellenőrzési terv szerint végezte tevékenységét, 2023. volt. A 2023. évi ellenőrzési tervben már szerepelt a PADME gazdálkodásának ellenőrzése (28. sorszám), ennek megfelelően a PADME ellenőrzése 2023-ban megkezdődött. A minden lényeges körülményre kiterjedő, komplex ellenőrzés jelentős időráfordítást és humánerőforrást igényelt. A lezárt ellenőrzésről szóló jelentést a lezárást követően az ÁSZ haladéktalanul – 2025. március 19-én – nyilvánosságra hozta” – közölték még.