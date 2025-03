„Nem értem a keresztre feszítést” – Reagált a Munkácsy-díja körüli botrányra Vészabó Noémi

giccs;

2025-03-26 16:03:00 CET

Vészabó Noémi festő reagált arra a tiltakozási hullámra - amriől lapunk tegnapi számában hírt adtunk - , amelyben művészek egy csoportja követeli friss Munkácsy-díjának visszavonását. Petíciót is indítottak az ügyben, amelyet már több mint ezren írtak alá.

“Soha életemben nem voltam harcoskodó ember, csak tettem a dolgom és hirdettem, hogy a szépségben és a békességben hiszek. Mestereim, Kő Pál szobrászművész és Vadász György építőművész is mindig azt mondták, ne is térjek le erről az útról. Nem kell, hogy tetsszen, amit én csinálok, de nagyon sok embernek tetszik és szeretik. Nem értem a keresztre feszítést” - mondta lapunknak Vészabó Noémi festő, aki a nemzeti ünnepen Munkácsy-díjban részesült. A kitüntetés hallatán több művész tiltakozott, miután Krnács Ágota képzőművész, tervezőgrafikus a Jóvanazúgy! Avagy vizuális környezetszennyezés felsőfokon nevű Facebook-csoportban jelentette be, hogy petíciót indított, az elismerés visszavonását követelve. Ez jelenleg 1168 szignóját jár, az aláírók Vészabó Noémit amatőr giccsfestőnek titulálták, kiemelve, hogy az elismerés megkérdőjelezi a magyar képzőművészet egyik legfontosabb díjának hitelességét is.

A tiltakozással kapcsolatban a sajtóban több hír keringett Vészabó Noémi vélt kormányközeli kötődéséről is, erre a festő így reagált: „Nem értem, miért szúrom a szemét bárkinek is, nem politizáltam soha, innen és onnan is vannak barátaim, pont azért, mert nem vagyok egy ilyen harcoskodó, politizáló ember - én békében vagyok a világgal. Kinyomozták, hogy az előző férjem Dézsy Zoltán volt (az Elment az öszöd című film rendezője - a szerk.), tehát innentől kezdve én már minden vagyok csak rendes ember nem. Szóval az utóbbi időben voltam már NER-lovag, alpári módon támadtak, de nem értem, miért húzzák rám ezt a szerepet. Ez a helyzet most viszont megnyomorítja az ember lelkét, meg a méltóságát, ha még van olyan.”