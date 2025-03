Megvan az ítélet, javítóintézetbe küldik a bőnyi általános iskolában késelő diáklányt

bíróság;ítélet;késelés;Bőny;

2025-03-26 17:46:00 CET

Szerdán előkészítő ülést tartottak a Győri Törvényszéken a bőnyi iskolában késelő diáklány ügyében. Már meg is született a jogerős ítélet, a fiatalt négy év javítóintézeti nevelésre ítélték – írja a Blikk.

Az ügyészség előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat B. Katalinnal szemben, aki – mint arról lapunk is beszámolt – tizenegy hónappal ezelőtt a bőnyi Szent István Általános Iskolában hátba szúrta osztálytársát egy 25 centi pengehosszúságú késsel. A támadás során a 12 esztendős Horváth Mirella kis híján életét vesztette. A tragédia után javítóintézetbe kerülő B. Katalin készült a tettére: halállistát írt, amire feljegyezte, kikkel akar végezni. A papíron feltüntette Mirella kisöccsét is.

A perben az ügyészség zárt tárgyalás elrendelésére tett indítványt, amit a Győri Törvényszék bírája elfogadott, így csak azok maradhattak a teremben, akiket idéztek a tárgyalásra. Végül csak a délutáni órákban született meg a döntés.

A Blikknek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, az előkészítő ülésen mindent beismert az elkövető és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság végül orvosszakértői véleményeket ismertetett a mentális állapotáról, majd négy év javítóintézeti nevelésre ítélte őt. A döntés jogerőssé is vált.