Gulyás Gergely próbálja nem érteni az MNB-ről szóló kérdést

2025-03-27 10:59:00 CET

Még mindig az ATV: a csatorna munkatársa a jegybanki közpénzbotrányról kérdez, Gulyás Gergely igyekszik úgy tenni, mint ha nem értené a felvetéseket. Azt hangoztatja, hogy a kormánynak 35 éve semmiféle felelőssége nincs az MNB ténykedését illetően. A jegybank ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult, de a felügyelőbizottságot is meg lehetne kérdezni. – Mi egy törvénymódosítást kiküldtünk az Európai Központi Bankhoz, hiszen a jegybank függetlenségének olyan erős nemzetközi jogi garanciái vannak, hogy nem is módosíthatja sem Magyarország, sem más európai ország nem is módosíthatja a jegybanktörvényt anélkül, hogy előtte az EKB-val ezt ne egyeztetné. Mi küldtünk ki olyan törvényjavaslatot, amiben azt szerettük volna, hogy a jegybank felügyelőbizottságának a felügyelőbizottsági hatásköre az terjedjen ki valamennyi jegybanki tevékenységre, illetve az alapítványokéra is. Én úgy emlékszem, hogy erre nem kaptunk kedvező visszajelzést, ezért nem tudtuk ezt elfogadni. De ettől még ez csak a jegybank felügyelőbizottságára vonatkozik, az is a kormánytól független - fogalmaz.