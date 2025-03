Átmenetileg fellélegezhet a Szabad Európa, elhasalt Donald Trump rendelete

Egyesült Államok;sajtószabadság;Donald Trump;Szabad Európa;

2025-03-27 15:30:00 CET

Egy washingtoni bírósági ítélet nyomán a Trump-kormányzat kénytelen volt visszavonni a Szabad Európa/Szabadság Rádió működését felfüggesztő rendelkezését – közölte csütörtök délutáni bejegyzésében a VSquare újságírója.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a médium 2025 márciusában jelentős finanszírozási megszorításokkal szembesült az Egyesült Államok kormányának döntése nyomán, miután Donald Trump aláírt egy rendeletet, amely hét szövetségi ügynökség – köztük a U.S. Agency for Global Media (USAGM) – leépítését irányozta elő. Az USAGM felügyelte a Szabad Európát is. A döntés következményeként több mint 1300 Voice of America alkalmazottat küldtek fizetetlen szabadságra, és két olyan amerikai hírszolgáltatás finanszírozása is megszűnt, amelyek autoriter rezsimek felé sugároztak.

Panyi Szabolcs szerint a bíróság helyt adott a médiumok keresetének, mivel azok finanszírozását nem az adminisztráció, hanem a Kongresszus különítette el – a jelenlegi pénzügyi évre 142 millió dollárt. Ezt a támogatást Trumpék egyetlen mondattal, bármiféle érdemi indoklás nélkül függesztették fel. Hozzátette: bár a fenyegetés nem múlt el, a Szabad Európa legalább ebben a költségvetési évben tovább működhet.

Elon Musk, az amerikai kormányzati hatékonyságért felelős szervezet (DOGE) vezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy „Európa már szabad”, ezért nincs szükség az amerikai adófizetők pénzéből fenntartott médiumokra. Azt állította, hogy a Szabad Európa működése során „radikális baloldali őrültek beszélnek magukban, miközben évente egymilliárd dollárt égetnek el”.

A finanszírozás leállítása komoly aggodalmat váltott ki Európában. A cseh kormány bejelentette, hogy támogatni kívánja a prágai székhelyű RFE/RL működését, és más európai uniós országokkal együtt keresik a finanszírozás folytatásának lehetőségeit. Petr Fiala cseh miniszterelnök hangsúlyozta a rádió szerepét a propaganda elleni küzdelemben, különösen olyan országokban, mint Oroszország és Irán.