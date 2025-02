- Már a bezárásra is felkészült a Szabad Európa budapesti szerkesztősége

Egyesült Államok;Szabad Európa;Elon Musk;

2025-02-11 14:30:00 CET

A Szabad Európa budapesti szerkesztőségében a lap bezárására is felkészültek – tudta meg az atv.hu. A portál úgy értesült, szinte mindenki biztos abban, hogy jelenlegi formájában nem működik tovább a szerkesztőség.

Az atv.hu információi szerint a portál januárban kapott egy e-mailt az amerikai vezetőségtől, ami arról szólt, hogy a februári fizetés „biztos”. Azóta érkezett egy újabb üzenet is, mely szerint

arra számítanak, hogy március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, és akkor dől el a Szabad Európa sorsa.

Az amerikai milliárdos Elon Musk vasárnap jelentette be, hogy beszántaná a Szabad Európát és az Voice of Europe-ot. „Igen, zárják be őket! Európa már szabad, kivéve a bürokráciát. Senki sem hallgatja őket. Csak radikális baloldaliak beszélgetnek egymással, miközben évente 1 milliárd dollárt égetnek el” ‒ fogalmazott az X-en a kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) vezetője.