A szexuális zaklatással vádolt Gerard Depardieu-re felfüggesztett börtönt kért az ügyész Párizsban

2025-03-27 21:23:00 CET

Vitathatatlan, hogy Gérard Depardieu szexuálisan zaklatott egy 54 éves díszletrendező nőt, valamint egy 34 éves filmrendező-asszisztensnőt, ezért a francia államügyész 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért a színészre a párizsi büntetőbíróságon – írja a The Guardian. A világhírű francia színész a vád szerint 2021-ben A zöld redőnyök című film forgatásán került szoros közelségbe a két nővel. A sértettek ügyvédei szerint az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb filmsztárja nem csak szexuális ragadozó, hanem egyben nőgyűlölő is, aki azonban minden vádat tagad, és állítja, semmilyen jogsértést nem követett el.

A két sértett nő közül Amélie, a díszletrendező azt mondta, hogy Depardieu a combjai közé szorította, és megragadta a testét a forgatáson, az esetnek pedig három tanúja is volt. A fiatalabb hölgy, a rendezőasszisztens valódi nevét nem hozta nyilvánosságra, és azt vallotta, hogy a színész kétszer is megfogta a fenekét és a mellét. A tárgyaláson elhangzott az is, hogy a vádlott gyakran tesz durva, szexuális tartalmú megjegyzéseket a forgatáson résztvevő nőkre. A vádakkal szembesített Gerard Depardieu nehezen hihető, rövid védekezése az első esetre korlátozódott, amikor azt mondta, hogy valóban megragadta a csípőjénél fogva a nőt, de csak azért, hogy ne csússzon el.

Az államügyész csütörtökön, a tárgyalás utolsó napján záróbeszédében Depardieu bűnösségének kimondását kérte a bíróságtól, felvetve, hogy a tagadás mellett részletes vallomást sem tett. A vádhatóság szerint hogy Depardieu olyan alacsonyabb beosztású nőket zaklatott, akik munkájuk révén anyagilag is függtek a forgatás menetétől, vagyis, nem tehették meg, hogy az esetek után csak úgy lelépnek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bíróságnak nem kell figyelembe vennie, hogy egy híres emberről van szó, és ugyanúgy járjanak el, mint bármely más állampolgárral szemben.

A háromtagú bírói testület május 13-án hirdet ítéletet. A törvény szerint szexuális zaklatásért akár öt év börtönbüntetést kaphat, és 75 ezer eurós pénzbírságot.