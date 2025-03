Alaposan megadóztathatják Depardieu-t Oroszországban

Egyre jobban érzékelhetőek az ukrán válság hatásai az orosz gazdaságban. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint idén várhatóan mindössze 0,2 százalékkal gyarapodik az ország gazdasága. A pénzügyi világ emberei is úgy vélik, nem mehetnek tovább a dolgok a régi kerékvágásban. Alekszej Kudrin volt pénzügyminiszter az Itar-Tassz hírügynökségnek elmondta, Oroszországnak nem lenne szabad beavatkoznia Ukrajnában, mert az beláthatatlan következményekkel járna nemcsak a gazdaság, hanem a politika, sőt a hadsereg számára is. Amennyiben tovább növelnék az ország katonai kiadásait, úgy az már az életszínvonalban is érezhetővé válna. Szerinte a bérek 15-20 százaléka is elveszhet.