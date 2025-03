Az NNI döntheti el, hogy nyomoz-e a zsidózó budapesti történelemtanár ügyében

oktatás;antiszemitizmus;NNI;feljelentés;tanár;Vadai Ágnes;Polt Péter;II. kerület;zsidózás;

Történt-e bármilyen lépés annak a tanárnak az ügyében, aki egy tanórán azt mondta az egyik diákjának, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – tette fel kérdését Polt Péter legfőbb ügyésznek címzett levelében Vadai Ágnes. Az DK-s politikusnak Polt szokása szerint 15 napon belül válaszolt is, a levélváltást pedig az ügyészségi portálon megjelent. – „Írásbeli kérdését tartalmilag feljelentésként ériékeltem, és azt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó lrodának továbbítottam. A feljelentés elbírálásának eredményéről a nyomozó hatóság tájékoztatja majd” – közölte a legfőbb ügyész.

Az ellenzéki politikus levelében megismételte, amit a március elején kipattant antiszemita ügyről eddig tudni lehetett, és amiről lapunk is beszámolt. A fent idézet mondatot az egyik Budapesten lévő II. kerületi általános iskola és gimnázium történelemtanára fegyelmezésképpen szánta egyik diákjának, ahogy ezt az Index a Tett és Védelem Alapítvány honlapja alapján nyilvánosságra hozta. A történtekről egy másik szülő értesítette a betámadott diák édesanyját, aki még aznap jelezte az intézményvezetőnek, hogy hivatalos útra szeretné terelni az esetet. Az iskola vezetősége kérdőre vonta a történelemtanárt, aki azonban nem értette, hogy mi volt a sértő abban, amit a diákjának mondott, és bocsánatkérésre sem volt hajlandó.

A korábbi cikk szerint az édesanya ezek után arról is tájékoztatta az iskola igazgatóját, hogy mindenképp feljelentést szeretne tenni, ezért a megbeszélésen készült jegyzőkönyvet elküldték a tankerületnek, illetve kérték a szaktanár felfüggesztését, amiben az osztályfőnök és az igazgató is egyetértett. A következő egyeztetésre a történelemtanárt is meghívták, aki azonban nem jelent meg a találkozón, ugyanis azonnali hatállyal felmondott.