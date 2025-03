Hadházy Ákos: Bár már tavaly márciusban átadták, gyerekeket nem találni a 340 milliós alsószentmártoni bölcsődében

bölcsőde;Hadházy Ákos;Alsószentmárton;

2025-03-30 10:03:00 CEST

Egy 340 milliós, bölcsisek nélküli bölcsődére bukkant a horvát határtól néhány kilométerre, Alsószentmártonban Hadházy Ákos. A politikus a Facebook-oldalán azt írta, a gyerekek helyett a bukott fideszes polgármester rokonait találta ott, akik nagy hangon elhajtották, pedig ő csak a fantasztikus új fejlesztést szerette volna – országgyűlési képviselőként – megtekinteni.

„Egészen vicces volt a kedvemért a kapura kiragasztott két papírlap, miszerint tilos fotózni és építési területről van szó. Valamit ki kellett találni gyorsan, amikor meghallották, hogy a faluba érkeztem. Találhattak volna ki jobbat is, hiszen a »bölcsődét« már tavaly márciusban »átadták« a propagandasajtó szerint” – kommentálta Hadházy a történteket.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében kiemelte,

a pénzt nem az önkormányzat, hanem egy „Napforduló Szociális és Drogprevenciós Egyesület” fantázianevű egyesület nyerte, amelyet a bukott polgármester rokonai jegyeznek.

az 1300 fős, rendkívül szegény településnek van egy önkormányzati óvodája is, korábban azt vezette a bukott polgármester rokona. Azt az óvodát elvileg 50 millióért újították fel, sajnos abból alig látszik valami.

a polgármester bukása után a volt óvodavezető kipakolta az ovi bútorait, a politikus ottjártakor a bútorok a csilliós „bölcsi” tornácán voltak láthatóak.

a kis településen működik egy valódi, minden igényt kielégítő katolikus egyházi óvoda és bölcsőde is, emiatt ez a 340 millió akkor is maga lenne az elherdált pénz szimbóluma, ha megpróbálnák gyerekekkel feltölteni.

Hadházy Ákos egy korábbi Facebook-bejegyzésében arról számolt be, Alsószentmárton bukott fideszes polgármestere, Balogh Miklós – bár tavaly júniusban elvesztette a választást, mivel októberig még hivatalban maradt – bosszúból hivatalosan kérte a kormányhivataltól a közmunka program megszüntetését, ezzel több tucat mélyszegénységben élő ember megélhetését elvéve. „A fideszes kormányhivatal ezt készséggel meg is tette, sőt, utólag még kéthavi, már kiutalt munkabért vissza is követelt a falutól, ezzel teljes pénzügyi válságba sodorva az amúgy is üres kasszájú falut is” – tette hozzá a politikus.