Elkezdték leölni a száj- és körömfájással fertőzött marhákat Levélen

levél;járvány;kártalanítás;Nagy István;száj- és körömfájás;

2025-03-30 23:56:00 CEST

Elkezdődött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött, csaknem 3000 szarvasmarha leölése a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen - közölte az RTL Híradó.

A beszámoló szerint már szombaton elkezdték volna az állatok leölését, erre végül azonban csak vasárnap került sor . Pásztor Szabolcs országos főállatorvos a csatornának elmondta, hogy az időjárási körülmények miatt és az állati tetemek elföldeléséhez használt földterületek megközelíthetősége érdekében döntöttek az egy napos halasztás mellett. Újabb intézkedések is életbe léptek: az országban mindenhol betiltották a betegségre fogékony fajokat bemutató vásárok és kiállítások szervezését.

A szlovák közegészségügyi hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lehet kerülni a pasztőrözetlen tejet és az abból készült tejtermékek fogyasztását, de itthon egyelőre ilyen korlátozás nincs. Szükség esetén azonban a magyar hatóságok is megfontolják ezt. Rusvai Miklós állatorvos szerint ugyanakkor itthon azért nem hoztak külön ilyen döntést, mert Magyarországon amúgy is mindig pasztőrözik a tejet. Azonban megnyugodni csak akkor lehet szerinte, ha 3 hónapig nincs új fertőződés. A fagyasztott hús akár évekig fertőzőképesen megőrzi a vírust, az emberek ruházatára, járművek kerekére, illetve külsejére tapadva szintén hetekig fertőzőképes maradhat a kórokozó - hangsúlyozta a szakember.

A járvány miatt eddig körülbelül 4700 állatot kellett leölni Magyarországon. Nagy István agrárminiszter a krízis kezelése érdekében bejelentette, hogy az állattartókat kártalanítják, és emellett átmenetileg a dolgozók fizetését is átvállalja az állam a telepek újratelepítéséig. Ennek ellenére Kisbajcson például az alkalmazottak felét így is elbocsátották.