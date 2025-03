Még mindig találnak túlélőket a földrengés után Mianmarban

földrengés;Mianmar;természeti katasztrófa;

2025-03-31 12:37:00 CEST

Több túlélőt sikerült kimenteni a romok alól Mianmarban, miközben Thaiföld fővárosában Bangkokban is életjeleket észleltek egy összedőlt felhőkarcoló alatt három nappal azután, hogy egy erős földrengés csaknem kétezer ember életét követelte.

A Reuters cikke szerint a kínai Hszinhua hírügynökségre hivatkozva azt írja, hogy Mandalajban, a rengés epicentrumához közeli városban négy embert – köztük egy várandós nőt és egy gyermeket – találtak meg élve.

Bangkok alpolgármestere, Tavida Kamolvej arról számolt be, hogy életjeleket észleltek egy beomlott toronyház alatt, és a mentőegységek jelenleg is azon dolgoznak, hogyan érhetnék el az adott helyszínt. A rengés óta eltelt idő miatt azonban egyre csökken az esély a túlélésre: orvosi szempontból 72 óra elteltével drasztikusan romlanak az esélyek arra, hogy embereket élve találjanak – ennek ellenére a mentés folytatódik. Thaiföldön eddig 18 halálos áldozatot erősítettek meg, de még mindig 76 embert keresnek, így a szám várhatóan emelkedni fog. A mentés során keresőkutyákat is bevetnek.

Mianmarban az állami média vasárnapig legalább 1700 halottról adott hírt, míg a The Wall Street Journal szerint a katonai junta már 2028 áldozatról számolt be. A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni az adatokat, mivel a 2021-es katonai hatalomátvétel óta korlátozott a sajtó hozzáférése az országban. Több ország is segélyszállítmányokat és mentőcsapatokat küldött Mianmarba, köztük Kína, India, Thaiföld, Malajzia, Szingapúr és Oroszország. A kínai mentőalakulat vezetője, Yue Xin elmondta: számukra a legfontosabb, hogy reményt adjanak a helyieknek – függetlenül attól, meddig tart a mentés. Az ENSZ sürgősségi segélyekkel próbálja támogatni a túlélőket az ország középső részén.

Az Egyesült Államok 2 millió dollár értékben ajánlott fel támogatást, amelyet helyi humanitárius szervezeteken keresztül juttatnak el a rászorulókhoz. A USAID katasztrófaelhárító egysége is elindult Mianmarba, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció idején bevezetett megszorítások hatásai még mindig érzékelhetők.

A földrengés újabb csapást mért Mianmarra, amelyet már eddig is súlyosan érintett a katonai hatalomátvételt követő fegyveres konfliktus. Egy lázadó szervezet szerint a hadsereg a természeti katasztrófa ellenére is végrehajtott légicsapásokat falvak ellen. Szingapúr külügyminisztere tűzszünetet sürgetett, hogy ne akadályozzák a segélyezési munkálatokat. Az ország létfontosságú infrastruktúrája – utak, hidak, repülőterek és vasútvonalak – súlyosan megrongálódott, ami lassítja a humanitárius segítségnyújtást. Az évek óta tartó politikai és gazdasági válság következtében több mint három és fél millió ember kényszerült otthona elhagyására, és az egészségügyi rendszer is súlyosan meggyengült.