Donald Trump gázai riviérája is szóba kerülhet Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor budapesti találkozóján

2025-03-31 15:27:00 CEST

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Orbán Viktor miniszterelnök megvitatja majd Donald Trump amerikai elnök gázai tervének esetleges magyar támogatását – értesült izraeli forrásból a The Times of Israel. A hírt elsőként a Telex vette észre.

Az izraeli napilap úgy tudja,

Netanjahu megpróbál minél több országból álló koalíciót létrehozni, amely támogatja Trump gázai tervét.

A The Times of Israel vasárnap az izraeli kormányfő hivatala által közzétett menetrend alapján számolt be arról, hogy Netanjahu szerda este utazik Magyarországra, ahol találkozni fog Orbán Viktorral. Kíséretével a szabbat alatt is hazánkban marad, vasárnap reggel hagyja majd el az országot.

Februárban világszerte hatalmas megdöbbenést keltett Donald Trump azzal a bejelentésével, hogy az Egyesült Államok tulajdonba akarja venni a Gázai övezetet, amelyet újjáépítene és a „Közel-Kelet riviérájává” varázsolna. Az amerikai elnök akkor az első külföldi vendége, az izraeli miniszterelnök oldalán állt nyilvánosság elé az ötletével. Egészen pontosan úgy fogalmazott: „az Egyesült Államok átveszi a Gázai övezetet, amely a tulajdonunkba kerül, felelősek leszünk a fegyverek és az veszélyes, még nem felrobbantott bomba hatástalanításáért. Megszabadulnánk megrongált épületektől, olyan gazdasági fejlődést indítanánk be, amely rengeteg új munkahelyet teremtene”. Később az amerikai elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén újságírói kérdésre kijelentette, azt szeretné, ha Egyiptom és Jordánia befogadná a Gázai övezet palesztin lakóit. Hozzátette, hogy a lépés lehetne átmeneti, de akár hosszú távú is.

A magyar sajtóban elsőként a Népszava írta meg, hogy Benjámin Netanjahu április első hetében a magyar fővárosba érkezik.

Az izraeli miniszterelnököt azután hívta meg Orbán Viktor Magyarországra, hogy 2024.novemberében a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki ellene. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban elismerte, hogy Netanjahu még húsvét előtt az országba látogat, ám konkrét időpont akkor nem került szóba. Ahogy az izraeli sajtóban sem, amely április elejét jelölte meg.

Netanjahu budapesti látogatása jogi szempontból is rendkívülinek számít. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa miatt ugyanis a magyar hatóságoknak elvileg azonnal le kellene tartóztatnia az izraeli miniszterelnököt, amint leszáll a repülőgépről. Erre azonban semmi esély. A kormány nevében Gulyás Gergely már tavaly tavasszal jelezte: elfogadhatatlan, nem jogi, hanem politikai döntés született, ami lejáratja a grémiumot. Gulyás tavaly azt is felhozta indokként, hogy Magyarország ugyan ratifikálta a római statútumot, de nem tette a magyar jog részévé, így ezzel kapcsolatban idehaza semmilyen intézkedés nem hajtható végre. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a Corvinus Egyetem oktatója ugyanakkor lapunknak arról beszélt, jogilag nincs lehetősége az Orbán-kormánynak, hogy kitérjen a bíróság döntése elől.