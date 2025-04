A telekommunikációs cégekkel egyeztet Nagy Márton, árkorlátozást vár el

telekommunikáció;egyeztetés;mobilszolgáltatók;Nagy Márton;

2025-04-02 11:00:00 CEST

„Első egyeztetés a telekommunikációs cégekkel. Elvárás: árkorlátozás” – ezzel a megjegyzéssel osztott meg fotókat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A képek alapján a megbeszélésen jelen van

Dávid Zoltán, a Yettel Magyarország stratégiai vezérigazgató-helyettese,

Igor Prerovksy, a Yettel Magyarország vezérigazgatója,

Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese,

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója,

Bányai Tamás, a One Magyarország Zrt. vezérigazgatója

és Tábori Tamás, a 4iG távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese is.

Nagy Márton nemrég az egyik új videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem indokolt a banki díjak olyan mértékű emelése, mint amely a KSH adatai szerint történt. Korábban utalt arra, hogy a banki szolgáltatási díjak esetén is alkalmazható például az ársapka, amivel le tudják fogni az indokolatlan áremelkedéseket, és árletörést tudnak elérni. A 24.hu ezért megkérdezte a Nemzetgazdasági Minisztériumot (NGM), hogy a közeli jövőben milyen drágulást korlátozó lépéseket terveznek a szolgáltató ágazatokban. A minisztérium sajtóosztályától érkezett válaszból kiderült, hogy a kormány folyamatos egyeztetéseket folytat a Bankszövetséggel annak érdekében, hogy a díjemelések visszatérjenek egy indokolt szintre. Első lépésként önkéntes árkorlátozást kértek a bankoktól, és javasolták speciális, elsősorban a nyugdíjasoknak és családoknak szóló számlacsomagok kidolgozását. Az eddigi ajánlatok nem voltak kielégítőek, ezért a tárgyalások tovább folytatódnak.

Ugyanebben a válaszban szerepelt az is, hogy „a kormány nemcsak a banki szolgáltatások, hanem más kulcsfontosságú területek áralakulását is figyelemmel kíséri. A telefon- és internetszolgáltatások díjai az elmúlt évben jelentős mértékben emelkedtek, így ezek nyomon követése mellett a kormány kész ezeken a területeken is beavatkozni, ha szükséges a méltányos árak fenntartása érdekében”.