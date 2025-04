A Tisza Párt felszólítja az Orbán-kormányt az átmenő teherforgalom leállítására az M1-esen, hogy fertőtlenítést lehessen bevezetni

Orbán-kormány;járvány;fertőtlenítés;M1-es autópálya;Magyar Péter;Tisza Párt;száj- és körömfájás;

2025-04-02 17:42:00 CEST

A Tisza Párt azonnali és valódi intézkedéseket vár el az Orbán-kormánytól a száj- és körömfájás járvány megszüntetése érdekében – olvasható a párt lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Magyar Péter szerint az eddigi járványkezelési intézkedések több kérdést is felvetnek, „főleg azt látva”, hogy Ausztria milyen intézkedéseket foganatosított a határ közelében történt kitöréseket követően. E szerint a szakmai szervezetek, a Győr-Moson-Sopron megyében működő állattartó gazdaságok több javaslatot is letettek a hatóságok felé, amikben nem történt előrelépés az agrárminisztérium részéről.

A Tisza Párt a gazdák javaslatait támogatva a következőkre szólítja fel a kabinet:

az M1-es autópálya összes fel- és lehajtójánál (Budapestig), valamint átjáróinál azonnali gépjármű-fertőtlenítés bevezetése,

minden ponton minimum kétfős katonai személyzet jelenléte, önkéntes tűzoltókkal együttműködésben, a fertőtlenítő szőnyegek folyamatos nedvesítésének és vegyszerrel való ellátásának biztosítására,

fertőtlenítő kapuk telepítése, különösen a Szlovákia felől érkező forgalom állategészségügyi ellenőrzésének biztosítására,

az M1-es autópályán az országon átmenő teherforgalmat teljes mértékben ki kell tiltani. Csak azok a kamionok hajthassanak fel, amelyek célállomása Győr-Moson-Sopron vagy Komárom-Esztergom vármegye, vagy onnan indulnak,

ugyanez vonatkozzon az M85 és M86 gyorsforgalmi utakra is (csak Vas és GYMS célállomások esetén legyen megengedett),

az átmenő teherforgalmat az M7 autópályára kell terelni,

rzeket az intézkedéseket Ausztriával 24 órán belül szükséges egyeztetni.

Magyarországon ötven év után három héttel ezelőtt jelent meg a rendkívül ragályos, ám az emberre veszélytelen száj- és körömfájás. A fertőzés Kisbajcson ütötte fel a fejét, majd Szlovákiát is elérte, az ország pedig lezárta az átkelőhelyeket a magyar határon. Ahol igazolják a fertőzést, ott az állomány teljes felszámolására került sor a járvány megfékezéséért. Szerdán két újabb hazai településen üthette fel a fejét a száj- és körömfájás, majd Nagy István agrárminiszter új intézkedéseket jelentett be. Arról is írtunk, hogy a fővárosi állatkert korlátozásokat vezetett be a járvány miatt.