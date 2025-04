Donald Trump szerint Elon Musk hamarosan visszavonul a politikától

Egyesült Államok;visszavonulás;Donald Trump;Elon Musk;

2025-04-02 19:00:00 CEST

Egy kormányzati szereplőkkel tartott belső megbeszélésen Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy Elon Musk az elkövetkező hetekben visszavonul - írja a Politico.

Nár Trump továbbra is elégedett a Musk-féle, úgynevezett kormányzati hatékonysági minisztérium működésével, ám közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a milliárdos hamarosan visszatér az üzleti életbe.

Elon Musk talpa alatt azért lett forró a talaj, mert a Trump-adminisztráció több tagja benne kezdte látni a politikai felelőst, kiszámíthatatlansága pedig gyakorta zavart okozott az erőben. A Politiconak név nélkül nyilatkozó egyik vezető tisztviselő szerint a milliárdos mindemellett megmarad informális tanácsadói szerepben és továbbra is fel fog tűnni a Fehér Ház környékén.

Elon Musk korábban arról beszélt, hogy a különleges állami alkalmazotti státuszának lejártával lényegében befejezettnek tudja tekinteni a feladatát az amerikai vezetésben. „Úgy gondolom, hogy ezen időkereten belül elvégezzük a hiány ezermilliárd dollárral történő csökkentéséhez szükséges munka nagy részét” - vélekedett. Donald Trump egyébként hétfő este arról beszélt a sajtónak, hogy bár Elon Musk vissza akar térni a cégeihez, ő marasztalná a kormányban, ameddig csak tudná. Ezt Harrison Fields, a Fehér Ház szóvivője is megerősítette. „Fontos szerepet játszott az elnök napirendjének végrehajtásában, és addig folytatja ezt a jó munkát, amíg az elnök mást nem mond” - mondta. A Politico szerint azonban sokan vannak azok is, akik megkönnyebbüléssel fogadják a milliárdos távozását.

Hogy Elon Musknak miért is állhat érdekében távozni, annak több jele is látható már: egyrészt a munkájával kapcsolatos elégedetlenség gyakorta a tulajdonában álló Tesla gépjárművein csattan: több bejelentés is érkezett arról, hogy egyesek ilyen autókat gyújtogatnak. Egyebekben pedig talán ennél is lényegesebb szempont, hogy a cég jókora pofára esést könyvelhetett el az eladások tekintetében, ami a Portfolio szerint még a pesszimista várakozásokat is alulmúlta. A cég összesen 336 681 darab autó eladásáról számolt be, ami a tavalyi első negyedév adataihoz képest mintegy 13 százalékos visszaesést jelent.