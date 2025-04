Túlélőcsomag

kormány;háború;Magyar Nemzet;Origo;

2025-04-05 06:00:00 CEST

Mielőtt ennek a cikknek nekikezdtünk, gyorsan megnéztük, mit ír a „nemzeti oldal” sajtója, azon belül is a rendszerint orosz nemzeti színekben pompázó Origó, nehogy elvétsük az irányt. Úgy találtuk, hogy az utolsó origós cikk, ami világháborúval riogat, alig egy nappal korábbi, de az elmúlt egy évben összesen 1231 alkalommal vették elő a témát az oldal keresője szerint, ami naponta közel négy világháborús opuszt jelent. Ennél is bájosabb a Magyar Nemzet esete, ahol egy év alatt 1386-szor fordult elő a világháború kifejezés, miközben épp a címlapon hozzák, mekkora lúzer a német zöldpárt, hogy katasztrófavédelmi gyakorlatot tartatna a lakossággal.

Természetesen azok az országok az idióták, amelyek megpróbálnak felkészülni az orosz birodalmi politika következő húzására, és azok a józan magyar lépések érdemelnek tiszteletet, amelyek révén egyre közelebb sodródunk az agresszorhoz – nem is vitatnánk, történelmi tapasztalat, hogy ha a világpolitikában oldalt kell választani, rendre a hazai keresztény-konzervatív jobboldal tájékozódik jól; eddig két elveszített világháború, egy Trianon és száz év alatt úgy kétmillió odalett magyar élet ennek a briliáns navigálásnak a mérlege. Pusztán néhány tényt szeretnénk felsorolni azok kedvéért, akik még mindig nem látnak elég tisztán.

Egyrészt a hivatalos védelmi doktrína szerint Magyarországra nézve a legnagyobb veszélyt – az illegális migráción és a klímaváltozáson (?) kívül valójában az egyetlen reális kockázatot – Oroszország jelenti. A döntően hivatásos magyar katonák által összeállított dokumentum már jócskán a NER-ben született, tehát nem a balliberálisok hagyatéka. Másrészt Vlagyimir Putyin 2021-ben írásban rögzítette, hogy bőven vannak Ukrajna határain túlmutató, többek között Magyarország NATO-védelmének megszüntetését és az egykori szovjet befolyási övezet visszaállítását érintő követelései. Harmadrészt pedig nézzünk a térképre: a lengyel hadsereg jóval erősebb, mint a magyar (könnyen lehet, hogy jelenleg a legerősebb Európában), de a román is sokkal potensebb, mint a miénk – ha esetleg mégis úgy alakulna, hogy a békepárti orosz csapatok nyugati irányba indulnának, aligha kétséges, hogy hol kísérelnék meg az áttörést.

Egyszóval nyilván igaza van Orbán Viktornak és csapatának, amikor úgy tesznek, mintha nem kellene számolni ezzel az eshetőséggel. Azt az állítást meg egyenesen kikérjük magunknak, hogy a magyar kormány ne tenne meg mindent egy túlélőcsomag összeállítása érdekében. És nem is a szépen gyarapodó nemkormánygép- és magánrepülő-flottára gondolunk (bár az azért felmerül, hogy a zebrák fölférnek-e majd a fedélzetre, vagy itt maradnak a hatvanpusztai pánikszobában). Hanem arra a 10 milliárd eurónyi devizahitelre, amelyért a Szabad Európa információi szerint Washingtontól Tokióig fűnél-fánál kilincselnek. Mondjuk ha tényleg világégés jön, akkor akár mindegy is lehet, hogy kinek mennyivel tartozunk. Ha viszont mégis vissza kell fizetni, akkor még az unokáink is törleszthetik majd az ő (esetleges) négy éves túlélésük árát.