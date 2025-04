Megjelent a rendelet, Orbán Viktor megbízta Szijjártó Pétert, hogy léptesse ki Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból

A kormány egyetért azzal, hogy Magyarország felmondja a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumát, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodást – olvasható a Magyar Közlönyben csütörtök délután megjelent rendeletben.

Az Orbán Viktor aláírásával közzétett határozat ennek megfelelően felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a Statútum, illetve a fent említett megállapodás felmondásához szükséges jognyilatkozatokat.

Benyújtották a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a kormány döntése alapján elkészítette és immár be is nyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot - jelentette be Szijjártó Péter.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a parlament még április vége előtt el tudja kezdeni a törvényjavaslat tárgyalását, majd május végén ki is írhatják erről a szavazást, ezt követően pedig az ENSZ-t is értesíteni fogják.

"A nemzetközi jogszabályok értelmében ez a lépésünk egy esztendő múlva fog hatályosulni" - mutatott rá. "Magyarország nem kíván egy politikailag motivált, politikai eszközzé lefokozott nemzetközi bírósági rendszer része lenni" - összegzett.