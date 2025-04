Orbán Viktor: Magyarország a szabadság szigete, a stabil Izrael a Közel-Kelet stabilitásának a kulcsa

Budapest;Izrael;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;

2025-04-03 13:05:00 CEST

Cikkünk folyamatosan frissül!

Utoljára Budapesten, nyolc éve találkoztunk, én pedig legutóbb 2021-ben voltam önöknél. A világ hatalmasat változott azóta, az egész globális biztonság fenyegetésekkel néz szembe, ennek egyik legsúlyosabb eseménye az a terrortámadás volt, amit Izrael szenvedett el másfél évvel ezelőtt – jelentette ki Orbán Viktor azon a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyre Benjamin Netanjahuval állt nyilvánosság elé csütörtök délelőtt Budapesten a Karmelita kolostorban.

A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország az első pillanatban világossá tette, kiállunk Izrael szuverenitása, önvédelemhez való joga mellett. Magyarországon is történtek változások - folytatta -, leginkább az EU-ban. Magyarország az elmúlt időszakban a szabadság szigete volt Európában, és a magyar zsidó közösség a harmadik legnagyobb zsidó közössége Európában, és biztosan állíthatom, hogy ma ők vannak a legnagyobb biztonságban egész Európában.

Orbán Viktor közölte, mindannyiunkat meglepett, hogy Nyugat-Európában soha nem látott méreteket öltött az antiszemitizmus, „Magyarországon eddig sem lengettek Hamász-zászlókat, és ezután sem fognak ilyet tenni”, zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Arról is beszéltünk - jegyezte meg -, hogy az antiszemitizmus növekedését az illegális migráció hozza magával, és a brüsszeli elit ezt nem akarja megállítani. Magyarország ebben nem enged, Magyarország semmilyen migrációs megállapodást nem enged érvényesülni hazánkban, ez számunkra szuverenitási kérdés is.

Mint mondta, érdekeltek vagyunk abban, hogy Izrael biztonságos ország legyen, és stabil ország maradjon, a stabil Izrael a Közel-Kelet stabilitásának a kulcsa.

A kétoldalú kapcsolatokról elmondta, Izrael komoly befektető Magyarországon. Jól működik együtt a magyar és az izraeli vállalati közösség, reményeik szerint pedig ez az együttműködés folytatódik. Izraeltől számos olyan technológiát vásároltunk - hangsúlyozta -, amit beépítettünk a magyar katonai rendszerbe, ezt az együttműködést is folytatni fogjuk. Hozzátette, örülnek, hogy Izrael soha semmilyen akadályt nem gördített a Magyarországra Izraelbe irányuló export elé.

Orbán Viktor ezután bejelentette, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és úgy fogalmazott, "meggyőződésünkké vált, hogy ez egy politikai bírósággá alakult", ezt a legvilágosabban az Izraellel kapcsolatos döntések mutatták meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma benyújtja a római statútumának felmondásáról szóló törvényjavaslatot. Magyarország az első ICC-tag, amely így tesz. Benjamin Netanjahu megtapsolta Orbán Viktort a bejelentés után. A miniszterelnök beszédét azzal zárta: "megerősítem, hogy Magyarországra Izrael a jövőben is számíthat, mint a zsidó-keresztény kultúra ellenfelek által bevehetetlen európai bástyájára".

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt, Orbán Viktor vezetése alatt Magyarország fantasztikus dolgokat tett Izrael és a zsidó nép számára, támogatja Izraelt, büszkén, megingathatatlanul, kiállnak érte az EU-ban és az ENSZ-ben. Megjegyezte, "bátor és jelentős lépést tettek a Nemzetközi Büntetőbíróság tekintetében". "Ez nem csak számunkra, az összes demokrácia számára fontos" - fogalmazott. "Ön az első, de merem remélni, nem az utolsó állam, mely kisétál ebből a korrupcióból, ebből a rothadásból" - jelentette ki. Netanjahu hozzátette, Izrael állam nélkül nincs zsidóság, és ez az antiszemitizmus elleni fellépés példaértékű.

Kitért arra is, hogy Magyarország gondoskodik Izrael futballcsapatáról, hiszen valahol gyakorolniuk kell. Mindez a mély barátság és szövetség jele.

Elmondhatom tehát - folytatta -, hogy ez gyakorlati módon is szövetséggé alakul át, sok izraeli turista látogat ide, sok az izraeli beruházás, az izraeliek kedvelik Budapestet, "bár ki ne kedvelné". De az együttműködés ennél mélyebben gyökerezik, hiszen hasonló csatát vívunk a közös civilizációnk jövője érdekében - szögezte le.

- Minket Irán proxijai támadtak meg, a Hamász terroristái, akik megerőszakolták asszonyainkat, lefejezték férfijainkat, elégették kisdedeinket és túszokat ejtettek - mondta, kiemelve, mindannyiukat szeretnék hazahozni. Ez egy közös erőfeszítés az értékeink, az érdekeink, a közös biztonságunk érdekében - mondta, megjegyezve, ezt Európában sokan nem értik meg, de Orbán Viktor megérti.

Felidézte, idefele Orbán Viktor tájékoztatta arról, hogy ebben a teremben Beethoven is játszott zongorán, mindez pedig szerinte arról árulkodik, milyen gazdag kultúrát kínál Magyarország. "Mi Izraelben, a zsidó nép is gazdag kultúrával rendelkezünk, és ez a partneri kapcsolat példa nélküli. Remélem tovább növekszik és erősebbé válik. Köszönöm szépen kedves barátom, Viktor" - zárta beszédét az izraeli miniszterelnök.

Mint ismert, az izraeli kormányfőnek ez az első európai útja azóta, hogy a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság 2024. november 21-én elfogatóparancsot adott ki ellene a gázai háborúban izraeli erők által elkövetett háborús bűnök – a többi között népirtás és humanitárius katasztrófa okozása – gyanúja miatt. Bár Magyarország az ICC tagja, Orbán Viktor már aznap jelezte, hogy budapesti látogatásra hívja Benjamin Netanjahut, ma pedig a találkozójuk előtt Gulyás Gergely be is jelentette, hogy az Orbán-kormány kilépteti Magyarországot az ICC-ből. Ebből gyorsan világhír is lett.

Az izraeli kormányfő csütörtök hajnalban érkezett, vasárnapig marad. Úgy tudni, lesz egy elég rejtélyes találkozója is a magyar fővárosban, amelynek a kedvéért egy harmadik ország tisztviselője jön ide. Az nem világos, hogy ki és honnan érkezik.

Alakul az illiberális dacszövetség

Ami az ICC-t illeti, a Benjamin Netanjahu ellen kiadott elfogatóparancsot mind a 124 tagállamnak tiszteletben kell tartania, amely aláírta a római statútumot. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak őrizetbe kell vennie a területére belépő körözött személyt. A végrehajtás azonban a tagállamokon múlik, az ICC-nek és az elfogatóparancsnak nincs végrehajtási mechanizmusa, a hágai székhelyű testület ehelyett a tagállamok együttműködésére támaszkodik. Magyarország ratifikáltam, de nem hirdette ki a római statútumot, Gulyás Gergely legalábbis erre hivatkozva jelezte korábban, hogy Benjamin Netanjahut itt nem fogják őrizetbe venni.

Eközben az Az Israel Hayom című lapban Zvi Hauser volt parlamenti képviselő, a Koalíció az izraeli Golánért alapító elnöke azt írta, hogy történelmi lehetőséget kínál Benjamin Netanjahu budapesti látogatása arra, hogy Magyarország elismerje a Golán-fennsík feletti izraeli szuverenitást. Hangsúlyozta, ha ez megtörténik, az nagy diplomáciai fegyverténynek számítana Benjamin Netanjahu részéről. Ezzel azonban az Orbán-kormány újabb határt lépne át, hiszen mindeddig csak a Trump-adminisztráció ismerte el Izrael szuverenitását a nemzetközi jog szerint Szíriához tartozó Golán-fennsík fölött.