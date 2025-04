Véget ér Musk országlása, fokozatosan háttérbe vonulhat

Egyesült Államok;Donald Trump;Elon Musk;

2025-04-04 08:50:00 CEST

Donald Trump elnöki kampányának legnagyobb adományozója, egyben a világ leggazdagabb embere egyre több támadási felületet jelent a Republikánus Párt számára.

Szerintem egy fantasztikus ember, de ott van egy nagy cég is, amit irányítania kell, válaszolta Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón, amikor Elon Musk és az általa irányított kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) jövőjéről faggatták a Trump-adminisztráció munkájában. Trump elnök azt is hozzátette, hogy Musk nagyon tehetséges fickó és nem tervezi messzire küldeni a kormánytól, ahogy a a fokozatosan megszűnő DOGE hivatal munkatársai két-három hónapon belül más szövetségi minisztériumoknál kaphatnak alkalmazást.

A kormányzat formai keretein kívül működő hivatal eredetileg 2026. július 4-ig, az amerikai függetlenség napjáig tervezte folytatni drasztikus kiadáscsökkentő munkáját. Musk a Fox News konzervatív hírcsatornának adott múlt heti interjújában azt állította, hogy az említett idő alatt akár egy billió dollár értékű „elcsalt-elpazarolt-elvesztegetett” kiadást spórolna meg a szövetségi államnak.

A különleges kormányzati alkalmazottként nyilvántartott Musk hivatalosan csak 130 napot dolgozhat a szövetségi kormánynak, ez a határidő május 30-al lejár.

A vállalkozó Trump január végi hivatalba lépése után választói felhatalmazás nélkül kezdett hozzá a szövetségi minisztériumok bürokráciájának leépítéséhez. Több mint 80 ezer próbaidős munkavállalót bocsátottak el, a külföldi segélyeket folyósító Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséget állományát a tizedére csökkentették, tartalmát kiüresítették és felügyeletét pedig a külügyminisztériumhoz delegálták. A USAID támogatásai a nemzetközi humanitárius feladatokon kívül és globális szinten a független civil szférában dolgozók munkáját is erősítették. A több mint hatvan éve a kongresszus által létrehozott hivatal az amerikai soft power (közvetett politikai befolyás) legsikeresebb példája volt.

Az amerikai választókat azonban sokkal inkább aggasztották azok a híresztelések, miszerint Musk és csapata a nyugdíjak, a háborús veteránoknak járó betegellátás, valamint az Obama-kormány idején elfogadott egészségügyi és időskori ellátás összegét is csökkentené. Márciusban a republikánus képviselők által tartott lakossági fórumokon a választók már olyan határozottan fejezték ki nemtetszésüket, hogy Mike Johnson republikánus házelnök az élőben megtartott választói találkozók szüneteltetését javasolta párttársainak.

A Musk-ellen gerillakampány is indult a választók körében. Az általa tulajdonolt Tesla autógyár kereskedéseit, elektromos töltőállomásait, sőt a gépkocsikat is sok helyen megrongálták vagy fel is gyújtották. A tiltakozás főként azután alakult ki, hogy Musk választói felhatalmazás nélkül egyre többször próbálta befolyásolni az USA-n belüli helyi választásokat, sőt a külföldi országok demokratikus belügyeibe is beleszólt az X nevű közösségi platformja segítségével. Emiatt a Trump elnök kritikusai már az Egyesült Államok árnyékelnökét látták a milliárdosban.

Musknak a kormányon belül is akadt kritikusa. Marco Rubio külügyminiszterrel egy március eleji kabinetülésen vitázott össze, miután szerinte a tárcavezető „senkit nem rúgott ki” a minisztériuma dolgozói közül, ezzel akadályozva a rohamszerű kiadáscsökkentés projektjét. Trump közbeavatkozása kellett, hogy a külügyminisztérium szervezetébe betagozott hivatal ügye ne jelentsen további feszültséget az adminisztráción belül.