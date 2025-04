Tüntetők várják Orbán Viktort az MTVA épületénél

Orbán Viktor;tüntetés;Kossuth Rádió;MTVA;Momentum Mozgalom;

2025-04-04 07:20:00 CEST

A Momentum ismét tiltakozó akciót szervezett a miniszterelnök szokásos rádióinterjújának helyszínére.

„Ma reggel is korán keltek a rend éber őrei. Szerencsére mi is. A propagandagyárnál várjuk a Miniszterelnök urat!” – írja Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki párt ugyanis ezúttal is tiltakozó akciót szervezett az MTVA szerkesztőségéhez Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja előtt. Most a Facebookon támogatóikat is a helyszínre hívták péntek reggelre, 6 óra 30 percre.

A 444 azt írja, a kora reggeli órákban mintegy 20 rendőr nézett szembe ugyanannyi momentumos képviselővel, de a helyszínen néhány, palesztinok mellett kiálló civil is megjelent pirosra maszatolt arccal és táblával a kezükben, amelyen az alábbi felirat állt az Orbán Viktor és Benjámin Netanjahu kézfogását ábrázoló kép mellett: „Abban a kézfogásban 50+ ezer áldozat vére van, büszkén rázod, Viktor?”

Korábban Stummer János, a Momentum képviselője arról számolt be, ő 84 500 forintos büntetést kapott, amiért társaival útját állta a miniszterelnöknek az MTVA Kunigunda utcai székházánál.