A MÁV szerint menthetetlen volt, ezért kivágta Zugló legnagyobb fáját

Zugló;MÁV;fakivágás;

2025-04-04 13:58:00 CEST

A fa valószínűleg több mint százéves lehetett.

Több fát is kivágtak Budapest XIV. kerületében, a Szuglói körvasút sor és az Öv utca mentén, a Mogyoródi úti átkelő közelében - derül ki azokból a fotókból, amelyet a hvg.hu egyik olvasója készített.

Ebből az egyik volt Zugló legnagyobb fája, s beszámolója szerint törzse legalább két méter átmérőjű, kerülete pedig hat méter körüli lehetett. A fa, amely egy csomoros fekete nyár volt, már az 1944-ben készült Brit Királyi Légierő légifelvételein is látszott, így valószínűleg több mint százéves lehetett. Hasonló fajú a Gemenc déli részén található Pörbölyi Titán is, amely Magyarország legnagyobb fája. Az 1960-as években készült légifelvételeken is egyértelműen beazonosítható volt a növény. Úgy véli, a fa valaha a helyi Nádas-tó mocsaras területén nőhetett fel, hiszen a fekete nyár az ilyen élőhelyeket kedveli, ahogy a gemenci példány is ártéri környezetben található. A fakivágás érzelmileg is megviselte, mivel gyerekként sok időt töltött a fa körüli elvadult zöldterületen, ahol még menedéket is építettek. Nem érti, miért kellett teljesen kivágni a fát, amely a vágásnyomok alapján szerinte egészségesnek tűnt, és elegendő lett volna a lombját visszametszeni.

A területet sokan látogatták a környékről, akár sétálni, akár kutyát sétáltatni. A fakivágásról készült Facebook-poszt nagy visszhangot váltott ki a zuglói közösségi csoportban, ahol többen a helyi önkormányzat felelősségét firtatták. Rózsa András, Zugló momentumos polgármestere egy hozzászólásban tisztázta a helyzetet, amit az önkormányzat egy külön bejegyzésben is megerősített: a terület a Magyar Államvasutak (MÁV) tulajdona, így a vasúttársaság döntött a fa kivágásáról saját hatáskörben, és ehhez nem kellett az önkormányzat engedélye.

Az önkormányzat arra is emlékeztetett, hogy fakivágásoknál – különösen a fészkelési és vegetációs időszakon kívül – a vasúttársaságoknak figyelembe kell venniük a vágányzárakat, hogy a vasúti közlekedés zavartalan maradjon. Hozzátették azt is, hogy a nyárfák közterületen általában csak 20-30 éves korukig tekinthetők biztonságosnak, mivel gyors növekedésük ellenére hamar elöregszenek.

A MÁV a Telex megkeresésére azt közölte, hogy mindent elkövettek, hogy a fa legalább részben methetp legyen, de a szakemberek azt állapították meg, hogy a növény nemcsak koros, de beteg is. Belsejében bélkorhadás lépett fel, így annak statikai állapota folyamatosan romlott. A megtartására sajnos nem maradt lehetőség - írták.