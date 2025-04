Nyílt lett a pályázat, több tucatnyian indulnak a fővárosi cégek vezetői posztjaiért

pályázat;Fővárosi Közgyűlés;fővárosi cégek;cégvezetők;közszolgáltatók;

2025-04-04 20:31:00 CEST

Úgy tűnik, csitulnak a viták, de Karácsony Gergely főpolgármesternek így is több elvárása van a Tisza Párt vezette bírálóbizottsággal szemben.

Összesen több mint negyven pályázat érkezett a fővárosi cégvezetők vezetői posztjaira a március 31-i jelentkezési határidőig – írja a Magyar Hang, miután megkeresésükre a Főpolgármesteri Hivatal a részletekről is tájékoztatást adott. E szerint a Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatói tisztségére tizenkettő, a Budapesti Közlekedési Központéra (BKK) hét, a BKV-éra hat, Budapest Főváros Vagyonkezelő Központéra (BFVK) nyolc pályázat, míg a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. (BGYH) vezetésére tíz pályázat érkezett. Egyes pályázók több tisztségre is benyújtották a pályázatukat.

A lap információi szerint minden jelenlegi cégvezető beadta a pályázatát, remélve a folytatást. A Főpolgármesteri Hivatal válasza kitért arra is, hogy Karácsony Gergely főpolgármester felkérte a Tulajdonosi Bizottság, valamint a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagjait, hogy bíráló bizottságként segítsék elő, hogy a főpolgármester tehesse meg a személyi javaslatokat a Fővárosi Közgyűlés számára. Ezt alá is támasztotta azzal, hogy az önkormányzati törvény kizárólagos javaslattételi jogot biztosít neki.

Kiderült, hogy a bíráló bizottság elnökének Orbán Árpádot (Tisza Párt), a Tulajdonosi Bizottság elnökét kérte fel a főpolgármester. Azt is kérte még Karácsony, hogy a bíráló bizottság biztosítsa az ülésein az adott gazdasági társaság munkavállalói reprezentatív szakszervezeteit képviselőjének a jelenlétét, akinek tanácskozási joga van. Hozzátették, a Főpolgármesteri Hivatal elvégezte a benyújtott pályázatok formai áttekintését, első körben azok anonim értékelését a vállalatstratégiák szempontjából. Főpolgármesteri elvárás még, hogy a bizottság az alkalmasnak tartott pályázókat személyesen is hallgassa meg, és az önkormányzati törvény szellemében azokat javasolják majd, akik mögött a bizottsági tagok több mint a fele felsorakozik.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlében korábban Karácsony Gergely és a Tisza Párt vitája utóbbi akarata szerint dőlt el, és, ahogy azt egyébként a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom is támogatta, nyílt pályázatok alapján döntik el, hogy kik lesznek a fővárosi közszolgáltató cégek új vezetői. Korábban ezeket a posztokat jellemzően minden korszakban a pártok egyezségei, illetve személyes döntések nyomán töltötték be. Ugyanakkor az új ciklusban a Tisza Párt első javaslata is vitatott, mint utólag kiderült a szabályokkal elletétes volt, és aztán végül vissaz is vonták, illetve módosították az elképzelést, amely szerint megtévesztően magas fizetéssel csábították volna a felső vezetőket a fővárosi cégekhez.