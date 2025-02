- Megjelent a hirdetmény, a Tisza Párt szabta keretek között zajlik le a budapesti cégvezetői pályázatok elbírálása

Fidesz;Budapest;BKV;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;BKK;pályázatok;cégvezetők;MKKP;Budapesti Közművek;TISZA Párt;

2025-02-18 05:45:00 CET

Hatásosnak bizonyult a Tisza Párt előző közgyűlésen adott „erős jelzése” a fővárosi cégvezetői pályázatok ügyében. A pályázatok kiírása és elbírálása ugyanis - több hónapos huzavona után - végül a Tisza szabta keretek között zajlik le. Az erről szóló hirdetmény már meg is jelent az önkormányzat honlapján.

A jelöltek március végéig adhatják be pályázataikat.

Mint arról beszámoltunk, a Tisza képviselői a legutóbbi közgyűlésen csak Rákosrendező, illetve a Kolibri Színház ügyében szavaztak, a többinél, bár javarészt ott ültek a teremben, nem nyomtak gombot, így több fontos előterjesztéshez – például rezsitámogatás – sem sikerült többségi támogatást szereznie a városvezetésnek. A zsarolással felérő különállás kiváltó oka a cégvezetői pályázatok körüli nézeteltérés volt. Magyar Péter pártelnök szerint a „korábbi hatalmi elit képviselői minden trükköt bevetettek a valódi változás ellen és az eddigi mutyik fenntartásáért”, amit nekik meg kellett akadályozniuk. A városvezetés szerint viszont egyszerűen arról volt szó, hogy a Tisza által benyújtott javaslat végrehajthatatlan volt, lévén több ponton is jogszabályt sértett.

Így például a főváros hatályos rendeletével szembe menve megtévesztően magas, 3-3,5 millió forintos havi fizetéssel és 25 százalékos prémiummal csábította volna a pályázókat.

A javaslatot akkor levették a napirendről, majd módosították. Az új verziót azóta meg is tárgyalta a tulajdonosi bizottság. A fordulat kedvéért most a Fidesz kiáltott mutyit és vonult ki a szavazásról, de különvéleményt fogalmazott meg Kovács Gergely, a kétfarkú kutyapárt társelnöke is, aki azt szerette volna elérni, hogy valamennyi bizottság beleszólhasson a pályázatok elbírálásába, ne csak a tiszás Orbán Árpád vezette tulajdonosi-, illetve a Vitézy Dávid vezette városfejlesztési grémium. A javaslatát nem fogadták el, így végül tartózkodott a szavazásnál. De nélküle is megvolt a többség.

Magyar Péter nem hiába könyvelte el sikerként a döntést. A párt általa kézivezérelt fővárosi frakciója nem csupán a pályázati feltételrendszert határozhatta meg, de a beérkező pályázatok értékelését is saját körben végzik, lévén a bíráló bizottság épp az említett tulajdonosi, illetve a városfejlesztési bizottság tagjaiból áll majd össze. Karácsonyéknak azt sem sikerült elérniük, hogy a főpolgármester valamennyi pályázati anyagot megkapja, hogy abból jelölhesse az általa legjobbnak tartott jelöltet a Fővárosi Közgyűlésnek.

Az új rend szerint a bíráló bizottság választja ki a legjobbat titkos szavazással.

Első körben még a neveket, az életkort és a fotókat is kitakarják, úgy véleményezik a beérkezett pályázatokat, aminek ugyan nem sok értelme van, lévén utána személyes meghallgatásokat is tartanak, ahol a pályázók - vélhetőleg nem fekete csuklyában ülve - lehetőséget kapnak a stratégiai koncepciójuk prezentálására és válaszolhatnak a kérdésekre. Ezt követően szintén szigorúan titkosan kiválasztják a legjobbnak tartott jelöltet, majd cégenként ezt az egy nevet, illetve a pályázati anyagát terjesztik elő a főpolgármesternek. A Fővárosi Közgyűlésnek se sok esélye lesz a latolgatásra,

hiszen ők csak a főpolgármester előterjesztésében szereplők közül választanak, ami ezek után nem lehet több egynél. A Tisza szerint ez így demokratikus és objektív.

Nagy kérdés az is, hogy valóban megvalósítható-e a Magyar Péterék által erőltetett teljes sorcsere az öt legjelentősebb fővárosi cég - Budapesti Közművek (BKM), Budapesti Közlekedési Központ (BKK), Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV), Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) valamint a fővárosi vagyonkezelő (BFVK) - élén. A Tisza jelentős tapasztalattal bíró, kiváló képességű profikat vár a piacinál sokkal szerényebb fizetésért, a piacinál nehezebb és sokkal bonyolultabb feltételrendszerben végzendő munkára, amelyet ráadásul folyamatosan a médiafigyelem kirakatában ülve kell végezni.

A megjelent pályázati kiírás szerint

havi 3 milliós fizetést ajánlanak a BKK, BKM, és a BKV vezérigazgatójának, 2,4 milliót a BFVK és a BGYH vezetőjének.

A szakirányú diploma mellett 5 év vezetői és szakmai tapasztalatot, angol tárgyalási szintű nyelvismeretet várnak el a jelentkezőktől. Szakszervezeti nyomásra a pályázatba bekerült az érdekképviseletekkel való együttműködés is. A pályázatok elbírálása két hónapig tart. Az új vezetőket július elején nevezik ki.