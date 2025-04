Elon Musk váratlanul 0 százalékos vámról beszélt Európa és az Egyesült Államok között

Orbán Viktor;Olaszország;LIGA;Elon Musk;Matteo Salvini;

2025-04-05 20:50:00 CEST

A világ leggazdagabb embere Matteo Salvini pártjának a kongresszusára küldött videóüzenetet.

Elon Musk bejelentkezett a Matteo Salvini vezette szélsőjobboldali olasz Liga firenzei fórumára, és egyebek közt arról beszélt, hogy nulla százalékos vámokat szeretne az Európai Unió és az Egyesült Államok között - írta meg a hvg.hu.

Mindez elég érdekes annak fügvényében, hogy Donald Trump amerikai elnök éppen néhány napja az egész világ ellen vámháborút indított, az EU-ból érkező termékeket például 20 százalékkal sarcolja meg. A szombat délutáni pártkongresszusra bejelentkező Elon Musk Matteo Salvinivel beszélgetett egy kicsit. A tech milliárdos azt mondta, reméli, hogy az Egyesült Államok és Európa a jövőben nagyon szoros partneri viszonyt képes majd kialakítani, a jelenlegi szövetségnél is erősebbet és szorosabbat. Reményét fejezte ki, hogy a szabadkereskedelmi övezet felé, nulla százalékos vámokra térjünk majd át. Hozzátette, ezt tanácsolta egyébként Donald Trumpnak is.

Elon Musk felszólalt a migráció ellen is, mondván, az az ország, amelyik engedi a tömeges bevándorlást, el fog pusztulni. Szerinte Európában tömeges terrortámadásokat, tömegmészárlásokat fogunk látni, bár a média megpróbálja kisebbíteni ennek a jelentőségét. A milliárdos arról is beszélt, hogy a véleménynyilvánítási szabadság korlátozása fasiszta intézkedés, olyan, mint Mussolini, Hitler vagy Sztálin lépései, aki pedig a cenzúrát ösztönzi, az a szólásszabadságot akarja korlátozni. E gondolatot bizonyosan értékelik azok a török ellenzéki véleményformálók, akiknek fiókjait az Elon Musk által tulajdonolt X felfüggesztette, vagy azok a palesztinbarát aktivisták, akiket jelen állás szerint a véleményük miatt toloncolhatnak ki az Egyesült Államokból.

Az orosz-ukrán háborúról a milliárdos azt mondta, nem tiszteli azokat, akik azt akarják, hogy a háború örökké folytatódjon, és szerinte a baloldal nem tervezi a háború leállítását. Trumpnak igaza van, amikor arról beszél, hogy el kell érni a békét - közölte.

Matteo Salvini az Orbán-kormányéhoz hasonló logikai bukfenccel igyekezett az Európai Unióra kenni a Trump által indított vámháború felelősségét. Úgy vélekedett, hogy az Európai Unió öngyilkos politikájának kellene megváltoznia a helyzet rendezéséhez, de hogy itt pontosan mire gondolt, az nem derült ki. Szerinte mindenesetre jobb az Egyesült Államokkal párbeszédet folytatni, semmint háborúzni ellenük. Hozzátette, meg kell védeni az olaszok megtakarításait, a munkahelyeket, a minőség védelmében pedig az olasz termékeket, mivel az olasz áru szerinte a többinél jobb minőséget jelent.

Az MTI szerint az eseményre egyébként videóüzenetet küldött Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A firenzei Fortezza del Basso-erődbe a Liga több mint hétszáz küldöttét várták, köztük a pártnak a kormányban dolgozó minisztereit, valamint a tartományok ligás kormányzóit. A nyilvánosságra hozott névsor szerint a szombat délutántól majdnem vasárnap estig tartó kongresszus első napján Mette Thiesen, a Dán Néppárt elnökhelyettese volt jelen. Vasárnap felszólal Udo Landbauer, az Osztrák Szabadságpárt alelnöke, Jose Antonio Fuster, a spanyol Vox szóvivője, Afroditi Latinopoulou, a görög Voice of Reason nevű párt elnöke, valamint beszédet mond a fideszes Gál Kinga is, a tavaly nyáron alakult Patrióták Európáért frakciócsoport első alelnöke.

Videóüzenetet küld a kongresszusra Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke, a Patrióták európai parlamenti elnöke, Andre Ventura, a portugál Chega elnöke, Santiago Abascal, a Vox elnöke, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz-elnöke. Videóüzenetben csatlakozik Giorgia Meloni miniszterelnök, a Ligával a kormányban szövetséges Olasz Testvérek elnöke. A Liga történetében először a Confindustria olasz gyáriparos szövetség elnöke, Emanuele Orsini is felszólal.

A Liga utoljára 2017-ben tartott tisztújító kongresszust, amikor a párt neve még Északi Liga volt. Matteo Salvini 2013 óta vezeti a jobboldali erőt. A populista politikus egyedüli főtitkár-jelöltként indul újra a vasárnap tartandó szavazáson, amelyen a Liga küldöttei megújítják a párt egész vezérkarát.