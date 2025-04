A kormányhivatali vizsgálat szerint a közétkeztető mulasztása okozta a nagykőrösi rosszulléteket

közétkeztetés;rosszullét;Nagykőrös;Pest Vármegyei Kormányhivatal;

2025-04-07 08:05:00 CEST

Kiderült az is, hogy az eddig ismertnél jóval több, összesen 867 megbetegedés történt.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal vizsgálata szerint a „közétkeztető” mulasztása miatt betegedtek meg márciusban több százan Nagykőrösön – tudta meg a hvg.hu.

Bár a korábbi hírek még arról szóltak, hogy több mint 600-an lettek rosszul a településen, a portál szerint a végleges adatok alapján ennél is többen, 867-en betegedtek meg. A hvg.hu megkeresésére a kormányhivatal arról számolt be,

a közétkeztető a tevékenységével, mulasztásával jogszabálysértést követett el, emiatt 867 megbetegedés történt, amely 600 gyermeket érintett.

A gyerekek közül öten kórházba is kerültek kiszáradás gyanújával, ők néhány nap múlva hazamehettek. A hivatalos tájékoztatás szerint a gyors lefolyású, hányással, hasmenéssel, hasi fájdalommal járó megbetegedés miatt már senki sem szorul ellátásra.

Ugyan a kormányhivatal nem nevesítette a közétkeztetőt, a város korábban az Eatrend Kft.-vel kötött szerződést. Márciusban, a rosszullétek után a portál megkereste a vállalatot, mely akkor a kérdésekre küldött reakcióját azzal kezdte, „az ország több pontján is terjedő vírusfertőzés tapasztalható, amely elérte Nagykőrös városát is.” Hozzátette, hogy minden esetben nagy hangsúlyt fektet a higiéniai előírások betartására, és a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági szabályok szerint dolgozik. „A Nébih Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratóriuma által bevizsgált ételmintáink eredményei az adott napokra minden komponens tekintetében negatívak” – közölte a vállalat. Utóbb a Nébih tájékoztatása alapján kiderült, hogy a cég saját költségén csak négy mikróbát vizsgáltatott be (és ezek valóban negatívak lettek), de a hatóságok ennél több komponenst is ellenőriznek. A mintákat pedig célzottan élelmiszer eredetű megbetegedés gyanújával vizsgálták. A Nébih tájékoztatása szerint az elemzést nehezítette, hogy „a vizsgált minták nagyfokú általános szennyezettséget” mutattak.

A hvg.hu most megkereste Takács Zsoltot, az Eatrend Kft. vezetőjét, hogy megtudja, pontosan mi történt a kormányhivatal szerint márciusban. A cégvezető annyit közölt, hogy nem kaptak még semmilyen végzést, ennek megfelelően pedig nyilatkozni sem akart.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint tehát jogszabálysértést állapítottak meg, de a jogkövetkezmények megállapítása még folyamatban van, azaz nem tudni, hogy pontosan kikre és milyen büntetést szabnak ki a több száz ember megbetegedésével járó eset miatt.