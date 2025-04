Nincs többé aranyvízum Spanyolországban

Spanyolország;vízum;megszüntetés;Lakhatási válság;

2025-04-08 23:06:00 CEST

Hiába Európa egyik legerősebb gazdasága a spanyol, a helyieknek már szinte megfizethetetlenek az ingatlanok.

2025. április 3-i hatállyal megszüntette aranyvízum programját a spanyol állam. A szavazás szoros volt, 179 igen és 169 nemmel, az ellenzéki spanyol Néppárt (PP) és a populista Vox a beszüntetés ellen szavaztak. Az aranyvízum volt az, ami lehetővé tette a gazdag, unión kívüli országból származó külföldieknek, hogy 500 ezer eurós ingatlanbefektetés felett tartózkodási engedélyt szerezzenek a dél-európai államban. A programot még 2014-ben vezették be, és a koronavírus-járvány alatt lett nagyon népszerű.

Az uniós országok állampolgárainak a letelepedéshez erre nem volt és ma sincs szükségük, ahogyan vízumra sem, hogy szabadon dolgozhassanak és élhessenek Spanyolországban. Uniós állampolgárként lehet munkavállalási engedély nélkül dolgozni, és ott maradni akár annak befejeztével és új munkát keresni. Természetesen teendők azért vannak, kell külföldieknek kiállított igazolvány, és más regisztrációk, hogy kiállítsák azt a bizonyítványt, amivel ügyeket (orvos, gyerekeknek iskola) lehet intézni.

Az aranyvízumot még a spanyol Néppárt (PP) hagyta jóvá 2013-ban, a program a vállalkozókat segítő törvény része volt. A szabály szerint a minimum 500 ezer eurós összeget semmi sem terhelhette, és egyetlen eurója sem származhatott hitelből. Más típusú, milliós nagyságrendű befektetéssel (befektetési jegy, állami értékpapír vásárlással) is lehetett aranyvízumot szerezni, de azokat a lehetőségeket is megszünteti most a madridi kormány.

Aranyvízum egyébként elérhető más országokban is, köztük a tavalyi év közepe óta újra Magyarországon is. Nálunk a legolcsóbb verzió szerint a külföldi állampolgárnak 250 ezer euróért kell befektetési jegyet vásárolnia (de csakis az MNB által nyilvántartásba vett ingatlanalapok papírjai jöhetnek szóba. A másik lehetőség az adományozás, ez viszont borsos: legalább egymillió euró értékben kell valamilyen alapítványt (legyen az oktatási, kutatási, művészeti) támogatnia a kérelmezőnek, hogy megkaphassa a tíz évre szóló tartózkodási engedélyt. A Spanyolországban legnépszerűbb verzió, azaz az 500 ezer euróért történő ingatlanvásárlás nálunk is opció volt, de 2024 év végén az megszűnt.

Visszatérve a madridi szocialista kormány döntésére: Pedro Sánchez kormányfő a megszüntetést az országban uralkodó lakhatási válsággal magyarázza. Emellett a lépéssel a válságon kívül az ingatlanpiaci spekulációt is csökkenteni szeretné. Hiába Európa egyik legerősebb gazdasága a spanyol, a helyieknek már szinte megfizethetetlenek az ingatlanok. A külföldi befektetők miatt a helyi fizetésekhez aránytalan mértékben emelkedtek az árak, legyen szó bérlésről vagy vásárlásról.

Barcelonában és Madridban a megnövekedett turizmus is rosszul érinti a lakhatást. A nyaralók miatt a befektetők nagyon sok lakást vettek meg Airbnb vagy hostel kiadás céljából, és ennek hatására csökkentek a megvásárolható (és bérelhető) lakások, ezzel közel 20 százalékot emelve az albérletárakon. Nagyon sok spanyol fiatal azért nem tud 30 éves kora előtt elköltözni otthonról, mert a fizetéséből nem tudná az albérletet kifizetni. Ez a probléma egyébként a magyarokat is érinti, az Eurostat adatai szerint 2013 és 2025 között nálunk emelkedtek a legmeredekebben a lakásárak, összesen 178 százalékkal.

Akik a beszüntetésig szereztek aranyvízumot, továbbra is él a tartózkodási engedélyük, vagyis visszamenőleg nem veszik el. Azoknak, akiknek még elbírálás alatt van a kérelmük, ha megfelelnek, szintén megkapják, amennyiben az új törvénymódosítás hatályba lépése előtt nyújtották be. Az El País a bevándorlási hivatal statisztikáira alapozva azt írja, hogy 2023-ig összesen 22.430 aranyvízumot adtak ki Spanyolországban. Kilencvenhárom százalékuk Barcelonában, Madridban, Málagában, Alicantéban, a Baleár-szigeteken, Gironában és Valenciában telepedett le. Az aranyvízummal rendelkezők háromnegyede ázsiai, főleg kínai, valamint orosz, ukrán és a Brexit utáni brit befektető.