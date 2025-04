Tápláló természet és burjánzó szabadság a budai hegyekben

Sáfrányos szeklice, édeskömény, csalán, orbáncfű, körömvirág – csak néhány a Nényei Lujza kertjében, Buda határában növekvő, ehető gyógynövényekből. A fotográfus és vegetáriánus szakács permakultúrás paradicsomában gyümölcsfák és zöldségágyások adnak ízletes és ingyenes táplálékot, amit a fűszerspirálban növekvő zöldekkel ízesít. Már évekkel ezelőtt felébredt benne a vágy, hogy ne legyen kiszolgáltatott, és ne is vegyen el többet, mint amire szüksége van. Személyes világlátása a mai huszonévesek változó kilátásait is tükrözi: az albérletrabság vagy a hitelcsapda sokaknak nem vonzó opció az otthonteremtésre. A természetközeli, senkinek nem ártó szemlélet annál inkább, a nagy rendszerek sebezhetőségét, a klíma törékenységét is szem előtt tartva egy tudatosabb és talán békésebb emberi együttélés felé.