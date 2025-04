Luxusterepjárót kért a várostól Kisvárda fideszes polgármestere, aki száz méterre lakik a munkahelyétől

Fidesz;önkormányzat;Lázár János;Kisvárda;fideszes polgármester;kullancsok;luxusterepjáró;

2025-04-08 09:22:00 CEST

Pár nappal azután, hogy Lázár János NER-kullancsokról beszélt a városban. Leleszi Tibor ráadásul négy éve már kapott az önkormányzattól egy 15 milliós Volkswagent.

Száz méterre lakik a munkahelyétől, de 25 milliós luxusterepjárót vetet magának a várossal Kisvárda fideszes polgármestere – írja a Szabad Európa.

A lapnak Horváth Attila független önkormányzati képviselő számolt be arról, hogy nemrég Leleszi Tibor azzal állt a képviselő-testület elé, hogy szüksége van egy új autóra. „A polgármester azt mondta, hogy a négyéves Volkswagen Arteonját le kell cserélni egy VW Touaregre, ami háromezres benzines V6-os motorral van felszerelve.

Kérdeztem tőle, hogy mi szükség van erre, hiszen a négy éve neki vásárolt autó is épp csak bejáratós, nagyjából százezer kilométer van benne. Ezt azzal hárította el, hogy ez az autó kezd sokat veszíteni az értékéből, neki szüksége van arra, hogy lecseréljék, mert nehéz kiszállni belőle”

– mesélte a képviselő.

Az előterjesztés alapján négyéves szolgálati autóját – amelyet akkori áron 15 millió forintért vásároltak neki – most tízmillióért számítja be a Babják Flotta Kft., mellé ad az önkormányzat még egy másfél milliós Opel Zafirát, így már csak 13,5 millió forintot kéne kifizetnie a városnak. A lap szerint a szolgálati autóhoz egyébként sofőr is dukál majd.

Az új luxusautóról szavaznia is kellett a képviselő testületnek. A kisvárdai önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete ugyanis kimondja, hogy a polgármester saját hatáskörében nettó tizenötmillió forintig gyakorolhatja a forrásfelhasználást, azonban az autó ennél jóval többe kerül.

Az időzítés abból a szempontból is megér egy misét, mert Lázár János a Lázárinfó nevű országjáró körútjának kisvárdai állomásán úgy fogalmazott: „Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani.” Az építési és közlekedési miniszter azt is mondta: „Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál.”