Gyárfás Tamás: Nincsenek gyilkos hajlamaim

2025-04-08 14:59:00 CEST

Kedden megtartották a védőbeszédeket a Fenyő-gyilkosság másodfokú tárgyalásán. Ítélet két nap múlva.

Hatalmas biztonsági készültség közepette tarthatta meg a beszédét az utolsó szó jogán Portik Tamás ügyvédje, illetve Gyárfás Tamás a Fenyő-gyilkosság miatt indított büntetőper másodfokú tárgyalásán. A Fővárosi Ítélőtáblán elrendelt kiemelt készültség oka az ügy jellege, a vádlott, Portik Tamás a kilencvenes években a szervezett bűnözés egyik meghatározó személye volt, akit a nyomozók mára egy sor gyilkosság megrendelésével gyanúsítanak, illetve már részben elítéltek. Az egyik ilyen a gyanú szerint az, hogy Portik Tamás rendelte meg Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolását Jozef Roháctól, a szlovák-magyar alvilág ismert bérgyilkosától. Jozef Rohácot már korábban elítélték a Fenyő-gyilkosság végrehajtásáért, azonban a Patkány néven is ismert bűnöző nem tett vallomást arról, hogy ki volt a megrendelő. A rendőrség, majd a vádhatóság és első fokon a bíróság is arra jutott, hogy Portik Tamás volt a megrendelő, aki tervéről tájékoztatta Fenyő ellenfelét, Gyárfás Tamást is, aki beleegyezett az akcióba.

Elsőfokon tavaly Portikot életfogytiglanra, Gyárfást pedig mint bűnsegédet hét év fegyházbüntetésre ítélte a a Fővárosi Törvényszék. A már több maffiaügyben elítélt Portik Tamás ma a fegyházból jelentkezett be a tárgyalásra, Gyárfás Tamással szemben a bíró nem rendelt el őrizetet az elsőfokú ítélet után így ő szabadon érkezett. Mint a bíróság közölte: az ügyben csütörtök reggel ítélet hirdetnek.

A tárgyalás most is „portikosan” indult. A maffiózó az eltelt években különféle ürügyekkel próbálta elhúzni az eljárást, így legutóbb a másodfokú eljárás előtt bejelentette, hogy megvonta az addigi védője, Szikinger István megbízását, így ugyanis új ügyvédre volt szüksége, annak pedig felkészülési időre, azaz így elhúzódhatott volna a per. Ez most nem vált be, a bíró fogta magát, és kirendelte mellé Szikinger Istvánt védőnek, azaz kötelezte, hogy képviselje a vádlottat. Ezt követően a keddi tárgyalásra Portik Tamás új védője érkezett, Helmeczy László, aki azzal érvelt, hogy az ügyvédi megbízással véget ért Szikinger István kirendelt védői szerepe, ő viszont időt kért volna a felkészülésre. A bíróság ekkor ismét kirendelte Szikinger Istvánt, hogy tartsa meg a védőbeszédet, aki – mint fogalmazott – ezt jogszerűtlen eljárásnak tartotta, így hangsúlyozta hogy nem perbeszédet tart, hanem csak „nyilatkozatot” ad.

Ezt követően Szikinger István bő két órán át részletezte , hogy miért nem fogadja el az elsőfokú bíróság életfogytiglani ítéletét. Védencének felmentést, illetve határozott időre szóló fegyházbüntetés kiszabását kérte. Azzal érvelt, hogy a vád tanúi sok esetben ellentmondásosak voltak, így volt olyan tanú, aki más ügyben is tanúskodott Portik Tamás ellen, ráadásul úgy, hogy a maffiózót abban az ügben, Domák Ferenc meggyilkolása ügyében felmentették. Szerinte az sem bizonyított, hogy Portik Tamás gyilkosságra adott volna parancsot, az csak Fenyő János megverésére szólt. Szikinger Tamás szerint Portik Tamás „köztudomásúan” nem volt meghatározó tényező a kilencvenes évek bűnügyi világában. Így például az Energol nevű cég fajsúlyos figurái - Csikós József, Radnai László, Drobilich Gábor - csak „Kicsinek” szólították. Szikinger István szerint

az ügyben meg kellett volna hallgatni a szlovákiai alvilág egyik volt nehézfiúját, Milos Kastant. A Mikulas Cernák-féle maffia több mint egy tucat gyilkosságában részt vevő Milos Kastan 1998-ban találkozott Portik Tamással és Jozef Roháccal, akik az orra előtt az Aranykéz utcai merényletről beszélgettek. Szikinger István szerint Kastan tanúsíthatta volna, hogy Portik és Rohác egy árva szóval sem említette a Fenyő János ügyét.

Nincsenek gyilkos hajlamaim – mondta ezután Gyárfás Tamás az utolsó szó jogán, aki több pontban foglalta össze, hogy miért tévedett az elsőfokú bíróság és ő miért nem lehetett bűnrészes a Fenyő-gyilkosságban, már 1996, azaz a Nap TV visszaszerzése óta nem volt konfliktus közte a Fenyő János között. A vádirat szerint az akkor éjszakában ismert Tasnádi Pétert is megbízta volna Fenyő megölésével, ám Gyárfás szerint ennek a közlésnek egyetlen forrása maga Tasnádi Péter volt. A vád másik fő tanúja a Sz. János volt, aki állítása szerint 1997-ben üzenetet vitt Portiktól Gyárfásnak, hogy a „dolgok hamarosan realizálódni fognak”, azonban Gyárfás szerint Sz. János ezt kitalálta, hogy mentesüljön a Gyüre-gyilkosságban (egy másik, Portik Tamást is érintő gyilkossági ügyben) játszott szerepe következményeitől. Gyárfás szerint Portik az eljárás során maga is elismerte, „feladata” volt, hogy állítson neki csapdát így Portik 2004 és 2005 között többször találkozott Gyárfással beszélni, azokat pedig titokban felvette. A később a vád bizonyítékai közé került felvételeken Portik többször célozgatott arra, hogy Gyárfás tartozik neki egy nagy szívességért. Gyárfás úgy fogalmazott: ha tudta volna, hogy Portik felveszi a beszélgetésüket, akkor sokkal határozottabban elutasítja a közeledését. Portik célozgatásait pedig azért nem jelentette fel a rendőrségen, mert attól tartott, hogy a maffiózó akkor vádalkut köt a hatósággal.

Gyárfás szerint az elsőfokú bíróság két különböző hangfelvételből kreált hazug bizonyítékot. Így az elsőfokú ítélet szerint 2004 februárban Portik idézte fel neki az egykori jelenetet, amikor megkérdezte őt, hogy „szétbasszuk?”, amire Portik elmondása szerint Gyárfás akkor igennel válaszolt. A hangfelvétel tanúsága szerint Gyárfás nem reagált egyértelműen Portik sztorijára, közbevág, de Portik nem engedi befejezni a mondatát. Ezt a felvételt összevonta a bíróság egy másik, 2005 májusában készült felvétellel, amikor Portik újra előhozakodott azzal, hogy segít Gyárfásnak, amire Gyárfás állítólag széttárta a karját. Gyárfás szerint azonban ez hamis, a 2005-ös beszélgetés egy kaposvári áfaügy elsimításáról szólt. Az elsőfokú ítélet a két beszélgetést mosta össze úgy, hogy Portik Tamás a Fenyő János meggyilkolására célzó kérdésre, vagyis hogy „szétbasszák-e” Gyárfás Tamás a sértett megölésébe akként egyezett bele, hogy széttárta a karját.

Ügyészségi gyanú szerint Gyárfás Tamás 27 éve Portik Tamást bízta meg Fenyő János meggyilkolásának a megszervezésével, az ügyben elítélt szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak pedig a jelenleg is börtönbüntetését töltő milliárdos maffiózó adta ki a parancsot a merénylet végrehajtására. Gyárfás Tamás megvádolásához az az 512 percnyi, titokban rögzített hangfelvétel vezetett, amelyet a Farkasréti temetőben találtak meg. Ezek tanúsága szerint Portik Tamás hallhatóan arra akarta rávenni Gyárfás Tamást, hogy kimondja, ő kérte fel Fenyő János megöletésére. Ez nem sikerült, Portik Tamás pedig a perben többször is kijelentette, hogy Gyárfás Tamás nem bízta meg semmivel, a rendőrök és néhai mentora, a 2020-ban meghalt Drobilich Gábor kérte, hogy állítson csapdát Gyárfás Tamásnak.

A médiavállalkozó Fenyő Jánost, a tízmilliárdos értékű Vico cégbirodalom tulajdonosát 1998. február 11-én este fél hat után lőtték le, amint a Mercedesében ült Budapesten a Margit körút 4. szám előtti autóforgalomban egy piros lámpánál. Gyilkosa egy Mitsubishiből szállt ki és nyitott tüzet a 43 éves férfira egy Agram 2000 típusú gépfegyverrel. A tizenegy golyóból négy talált, Fenyő János a helyszínen életét vesztette. Ez volt a magyar alvilág háborújának legnagyobb visszhangot kiváltó gyilkossága, az ügyben indított nyomozás azonban éveken át nem vezetett eredményre, így az aktát 2002. február 5-én lezárták, és csak 2005-ben nyitották meg újra Fenyő János pszichológusának, Perczel Tamásnak az egy évvel korábban videón rögzített vallomása alapján. Perczel Tamás a páciense ellenségei között említette Gyárfás Tamást. A gyilkosság végrehajtásával Jozef Rohácot csak hat évvel később, 2011-ben gyanúsították meg egy DNS-minta alapján, amelyet a merénylet helyszínén eldobott sapkán hagyott.

A gyilkosság miatt 2017-ben Jozef Roháčot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de ekkor még nem derült ki, ki volt a megbízó. Gyárfás Tamást ezzel 2018-ban gyanúsították meg, ellene és Portik Tamás ellen 2019-ben emeltek vádat.