Like-ot se mernek nyomni, az igazgató elment, a félelem itt maradt

tüntetés;hídfoglalás;

2025-04-08 18:45:00 CEST

Szeressük azt, akik vagyunk, és akkor leszünk képesek másokat is szeretni. Ez hiányzik most leginkább az országból.- mondja Szalay Kriszta író, akit úgy konferáltak be, mint örök forradalmárt. Felidézi, hogy két napja beszélgetett egy kolléganőjével, aki azt mondta, nem meri kedvelni az ő bejegyzéseit. Egyébként iszonyú düh és gyűlölet volt benne, fröcsögött és mondta, hogy nem bírja tovább ebben az országban, de ő nem nyomhat like-ot, hiszen őt már egyszer kirúgták egy színházból a posztja miatt. Az az igazgató már nem él, aki őt kirúgta, de itt hagyta a félelmet. Itt hagyta ebben a színésznőben a félelmet. Ez a színésznő nincs egyedül - tette hozzá.