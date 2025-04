Pollágh Péter versei

évforduló;József Attila;versek;Magyar Költészet Napja;

2025-04-12 08:00:00 CEST

J. A., 1937; Obszesszív komp

J. A., 1937

Egy üres öltöny.

Elengedek mindent,

ami nem szeret(et).

Szabadságodat töltöm.

Obszesszív komp

„Minden nemzedékben akad

egy-két tántoríthatatlan őrült…”



A valóság: tahóság,

s még ismétli is magát.



Vár rám egy komp,

hallom kolompját.

Országom nincsen.

Szaracén módon

szanaszét lopták.



Germán, avar, angol vagyok,

rajtavesztett, rangrejtő

felföldi földönfutók fia.

Nincs helye, valaki mégis

a helyére tör. Amondó vagyok:

minek harcolni úgyis téves csatatéren.



Hozzon már valaki egy idézőjelet!

Olyan csigák a kollégák,

mire ideérnek, felvágom magam.

Nem bírom ezt tovább nézni,

nem vagyok tévés.



Veszek belőle, mert senkinek nem kell,

mindenki trendi akar lenni, ennyi,

veszek a fájdalomból,

téli fagyijából, forró fruttijából;

pezseg a nyelvem,

ha levágják a kezem, nevem,

akkor is írok tovább,

dolgozik az írókám.

Jegyem is van: átszálló,

rohan a vonatkám.



Hol van Bólya Péter

és Nagy László?

Szép egyedül.

Szenvedni kék.



Tavakkal játszó, át nem látszó

szél visz el, visz ki szélre.

Színek nézésére vesztegettem tíz évet.

Ha végeztek velem: egy színnel tegyétek.