Az Európai Unió megszavazta a válaszintézkedéseket, 25 százalékos importvámmal vág vissza Donald Trumpnak

2025-04-09 16:06:00 CEST

A Euronews szerint Magyarország nevében az Orbán-kormány jelezte, hogy nem adja áldását a válaszintézkedésekre.

Az Európai Bizottság javaslatára az Európai Unió tagországai megszavazták azokat az intézkedéseket, amelyekről az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által elindított kereskedelmi háborúban válaszol a 27 tagországot tömörítő szervezet – derül ki abból a tájékoztatásból, amelyet szerdán adott ki a brüsszeli testület.

Az intézkedések válaszul születtek arra, hogy az Egyesült Államok március 12-i hatállyal importvámmal sújtotta az Európai Unióból származó acél- és alumíniumtermékeket. Az EU szerint a sarc megalapozatlan és kárt okoz, mivel nemcsak az európai és amerikai gazdaságot, hanem az egész világgazdaságot is recesszióba taszíthatja. Most – írja a Euronews – az Európai Unió amerikai termékek széles skáláját sújtja 25 százalékos importvámmal a mandulától és a húsféléktől a dohányárun át a jachtokig. A portál úgy tudja, Magyarország nevében az Orbán-kormány világossá tette, hogy nem szavazza meg az intézkedéseket, a párizsi és a római kormány pedig azért lobbizott, nehogy valamelyik amerikai slágertermék, például a bourbon whiskey-t importvámmal sújtsa az EU, ez ugyanis azt jelentené, hogy a Trump-adminisztráció 200 százalékos importvámot vet ki például a francia vagy az olasz borokra. Ez végül sikerült is elérniük, de az EU listáján így is összesen 1680 amerikai termékcsalád szerepel.

Tájékoztatásában az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy kreskedelmi háború helyett a tárgyalást, a mindkét fél számára előnyös megállapodásra törekszik. A szavazás eredményeként amint a brüsszeli testület befejezi a belső eljárásokat és hivatalosan kihirdeti a végrehajtási rendeletet, a válaszintézkedések hatályba lépnek. Ennek az időpontja április 15. Az válaszintézkedéseket bármikor felfüggeszthetik, ha az Egyesült Államok hajlandó igazságos és kiegyensúlyozott tárgyalásos megállapodást kötni az Európai Unióval – hangsúlyozza az Európai Bizottság.