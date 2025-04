Az Európai Bizottság válaszolt Szijjártó Péternek, aki Donald Trump vámjaiért is brüsszeli testületet okolta

Európai Bizottság;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Donald Trump;vámháború;

2025-04-05 08:15:00 CEST

Az Európai Bizottság cáfolja a magyar külügyminisztert, nem igaz, hogy az EU ne tárgyalna az Egyesült Államokkal.

Nem igaz, hogy az EU ne igyekezne tárgyalásos úton rendezni a külkereskedelmi kapcsolatait az USA-val – tudatta a HVG érdeklődésére az Európai Bizottság sajtószolgálata.

Az európai gazdaság és így végső soron az európai emberek újra a brüsszeli politikusok alkalmatlanságának levét isszák – így kommentálta még szerdán a Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette: a világ országaira kivetett büntetővámjai között 20 százalékos sarccal sújtja az EU-tagországokból az Egyesült Államokba áramló árukat.

„A helyzet az amerikai elnök bejelentései után egyértelmű: az Európai Bizottságnak tárgyalnia kellett volna! Minderre volt (lett volna) két és fél hónapjuk” – fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, tárgyalni kellett volna az amerikai kormányzattal a vámügyi együttműködésről és le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat az európairól az eddigi amerikai szintre, vagyis 10-ről 2,5 százalékra.

„Az Európai Bizottság azonban ezt is elhibázta. Nem tárgyaltak, helyette megint ideológiai kérdést csináltak egy gazdasági ügyből”

– állította Szijjártó Péter.

Noha a külügyminiszter szerint a brüsszeli testület „alkalmatlansága” miatt kénytelen az EU elszenvedni Donald Trump vámcsapásait, az Európai Bizottság ezt kicsit másképp látja. „Maroš Šefčovič biztos csak a múlt héten 24 intenzív órát töltött Washingtonban, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson Lutnick miniszterrel, Greer nagykövettel és a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatójával, Kevin Hassett-tel. Ezt megelőzte a felek közötti telefonhívás, valamint Ursula von der Leyen bizottsági elnök és JD Vance alelnök párizsi találkozója” – sorolta a HVG-nek küldött válaszában a brüsszeli testület.

Az EB arról is írt, hogy elkötelezett az amerikai kormánnyal folytatott együttműködés mellett. „Április 4-re újabb hívást ütemeztünk be Šefčovič biztos és partnerei között. Az EU továbbra is egy igazságos, kiegyensúlyozott megállapodást részesít előnyben az indokolatlan vámok helyett” – tette hozzá a bizottság sajtószolgálata.

„Az Egyesült Államok választásaira való felkészülés során minden lehetséges kimenetelt figyelembe vettünk. Ez a felkészülés magában foglalta az EU tagállamaival folytatott egyeztetéseket is.”

Mint arról beszámoltunk, az amerikai elnök szerdán olyan brutális importvámokat jelentett be: mintegy 60 országra vagy tömörülésre „extra”, 10-49 százalék közötti illetékteher lép életbe a viszonosság elve alapján. Így – a jelenlegieken felüli – az Egyesült Államok például 34 százalékos – összesen 54 százalékos – importvámot vet ki minden Kínából, 20 százalékot az Európai Unióból, 24 százalékot a Japánból érkező árura.