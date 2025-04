Speciális papír, közjegyző, véleménynyilvánító szavazás

kormányinfó;

2025-04-10 09:40:00 CEST

Külpolitikai kitekintésekre is sor került, a háborús helyzetre és vámháborús helyzetre is. Az Orbán-kormány továbbra is elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandó célkitűzések, az EU legeminensebb érdeke, hogy a háború mielőbb véget érjen – kezdi Gulyás Gergely. Továbbra is Európa és Magyarország érdekeivel ellentétenek tartják Ukrajna uniós csatlakozásának ügyét, az Orbán-kormánynak köszönhetően itt a valós véleménynyilvánítás lehetősége is, jövő héten kezdik postázni a véleménynyilvánító szavazásról szóló szavazólapokat. Ezeket speciális papírra nyomtatják, a számlálásra közjegyző jelenlétében kerül sor. Van benne egy miniszterelnöki levél is, a szavazólap nagyon egyszerű. Mindenkinek van lehetősége arra a demokratikus véleménynyilvánításra, amit Európa és Európa többi tagállama el kíván kerülni.