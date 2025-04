21 Kutatóközpont: A Tisza Párt 400-500 ezerrel több szavazót tudhat magáénak, mint a Fidesz

Fidesz;pártpreferenciák;Magyar Péter;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2025-04-10 09:38:00 CEST

A választani tudók között Magyar Péter pártja 46, a Fidesz 38 százalékon áll, a részvételüket biztosra mondók körében pedig még nagyobb a Tisza előnye.

A Tisza Párt vált a legnagyobb támogatottsággal rendelkező párttá, a teljes népességben 6 százalékponttal előzi meg a Fideszt, 34 százalékon áll, míg a kormánypártok 28 százalékon. Ez 400–500 ezres különbség a szavazótáborok nagyságában – írja a 24.hu a 21 Kutatóközpont áprilisi felmérése alapján.

A kutatás szerint a Mi Hazánk 4, a Kétfarkú Kutya Párt 3, a Demokratikus Koalíció támogatottsága 2 százalék. A többi párté nem haladja meg az 1 százalékot a teljes népességben.

A két nagy párton kívül csak a Mi Hazánk 5 százalékos támogatottsága jelentene még parlamentbe jutást a pártot választani tudók között, de a biztos szavazó pártválasztók között ők is csupán 4 százalékon állnak, míg az MKKP és a DK 3–3 százalékon.

A felmérés alapján

a választani tudók között a Tisza 46, a Fidesz 38 százalékot mondhat magáénak, a részvételüket biztosra mondók körében pedig még nagyobb a Tisza előnye, 51–37 arányban vezet a Fidesz előtt.

Magyar Péter pártjának szavazói ugyanis jelen pillanatban lelkesebbek és biztosabbak a részvételükben, mint a kormánypártiak. A ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék ugyanakkor nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

A portál felidézi, a 21 Kutatóközpont azonos módszerrel készített októberi kutatási eredményeihez viszonyítva látható, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben (29 százalék volt októberben, 28 százalék áprilisban), a Tiszáé viszont számottevően nőtt: 26-ról 34 százalékra a teljes népességben.

A Republikon Intézet legfrissebb, március 26. és április 1. között készített kutatásából az derült ki, hogy a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP is 1-1 százalékpontot erősödött a teljes népesség körében, így 29-27 az állás a Tisza javára, vagyis az ellenzéki párt két százalékponttal előzi a kormánypártot a teljes népesség körében. A pártválasztók körében egy százalékpontot erősödött a Tisza Párt márciusban, a Fidesz-KDNP pedig egy százalékponttal rosszabbul szerepelt, mint előző hónapban, így a jelenlegi állás a pártválasztók között 38-35 a Tisza javára. A Tisza két százalékpontot erősödött a biztos szavazó pártválasztók körében, a Fidesz-KDNP pedig 3 százalékpontot veszített, így az állás 40-33 a Tisza javára, ami 7 százalékponttal vezet a kormánypártok előtt.

A Publicus Intézet korábbi, március 5. és 11. között végzett, a Népszava megbízásából készült kutatása alapján akkor arról számoltunk be, hogy a teljes népességben a Tisza Párt 28, a Fidesz 26 százalékán áll, míg a biztosan szavazó pártválasztóknál a Tisza szintén 2 százalékkal előzi a Fideszt (41-39). A Publicus szerint a két említett párt mellett nagy valószínűséggel egyedül a Demokratikus Koalíció, esetleg még a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.

A Medián ugyancsak március elején, a HVG megbízásából készített közvélemény-kutatásából pedig az derült ki, hogy a Fidesz-KDNP egy hajszálnyival erősödött tavaly november vége óta, míg a Tisza Párt hasonló mértékben gyengült, de még így is 9 százalékponttal vezetnek Magyar Péterék a választani tudó biztos szavazók körében. A felmérés szerint ez annak is köszönhető, hogy a Tisza-szimpatizánsok a leginkább elkötelezettek: 90 százalékuk állítja, hogy egy most vasárnapi választáson biztosan elmenne szavazni, míg a fideszeseknek csak nyolctizede nyilatkozott így.

A Závecz Research Intézet legfrissebb, március második felében készített felmérése alapján a Tisza Párt stabilizálta vezető pozícióját a pártok versenyében. Az elmúlt hónapokban mindkét párt szavazótábora bővült a teljes választókorú lakosság körében: a Tiszáé 26-ról 29 százalékra, a Fideszé 24-ről 26 százalékra. Ez azt is jelenti, hogy táboruk meghaladja a kétmillió főt: a Tiszáé 300 ezerrel, a kormánypárté 100 ezerrel.