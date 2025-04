kormányinfó;

2025-04-10 10:02:00 CEST

A 30 év alatti édesanyák szja-mentessége: az Orbán-kormány már 2020-ban megkezdte a munkát, ami most fog kiterjedni. Most két ponton változtatnak, az ő esetükben az átlagbérhez kötött korlátot feloldják, és a 2023 előtt született gyerekek esetében is biztosítani fogják.