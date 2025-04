Pankotai Lili: Bárki nyer is 2026-ban, el fognak szabadulni az indulatok

hídfoglalás;Magyar Péter;Pankotai Lili;Tisza Párt;

2025-04-11 05:45:00 CEST

A vlogger szerint a hídfoglalási akciók ki fognak fulladni, de a kiállás akkor is fontos volt. Azt nettó árulásnak tartja, ha valamelyik ellenzéki párt elindul egyéniben a Tisza Párt jelöltje ellen.

Ha az a cél, hogy visszavonják a gyülekezési törvényt, akkor a hídfoglalásos tüntetésekkel – ennyi emberrel, ebben a struktúrában – nem lehet eredményt elérni – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Pankotai Lili.

A vlogger – aki maga is beszédet mondott az egyik demonstráción – elmondta, biztos volt benne, hogy nem fog olyasmi történni, amivel ráléphetnek a hatalom lábára, ugyanakkor azt nem tudta volna megtenni, hogy ne álljon ki. Megjegyezte, hogy a hídfoglalásos tüntetések is kifulladnak – csakúgy, mint az elmúlt 15 év hasonló megmozdulása –, ám lehetne jobban is csinálni. Példaként említette, hogy kevesebb és rövidebb beszédekkel sokkal dinamikusabb lehetne egy demonstráció. Hozzátette, hogy a hatalomnak nagyon sok kell ahhoz, hogy visszavonjon egy törvényt, és ezen egyetlen ilyen esemény nem fog változtatni.

Kitért arra is, hogy szerinte a magyar nép rendkívül nagy tűrőképességgel rendelkezik, de amikor elszakad a cérna, akkor megállíthatatlan. Ezt látni az eddigi tüntetéseken is: nem az eddigi megmozdulásokon volt érezhető, hogy elszakadt volna a cérna, sem a résztvevők számából, sem a tömeg kitartásából – fűzte hozzá.

A hídfoglalással kapcsolatban problémának nevezte, hogy a fókusz mindvégig a Pride betiltásán volt, nem pedig a gyülekezési jog csorbításán. Innentől kezdve az ügy identitáspolitikai kérdéssé vált, amibe az ellenzék egy része szerinte belesétált. Ebből a szempontból a Tisza Párt elnöke jól csinálta, hogy a legkisebb rosszat kiválasztva annyit mondott: vissza kell állítani a gyülekezési törvényt, és nem foglalkozott vele tovább.

Pankotai Lili elmondása szerint azt tapasztalta, hogy már olyan emberek is érzik az országban uralkodó feszültséget, akik korábban nem foglalkoztak politikával. Úgy véli, Orbán Viktor évértékelő beszédével lavinát indított el, bárki nyer is 2026-ban, el fognak szabadulni az indulatok. Lehet, hogy már előtte is.

Később arról is beszélt, hogy „nettó árulásnak” tartja, ha valamelyik ellenzéki párt elindul egyéniben a Tisza Párt jelöltje ellen. „Aki pártként 106 jelöltet állít, az meneküljön az én szemem elől” – fogalmazott. Pankotai Lili elmondta: a Tisza Pártra fog szavazni, minden kritikája ellenére. Magyar Péter személyét illetően óvatos volt, mivel szerinte nem lehet tudni, mi az, amit szavazatmaximalizálás miatt csinál, és mi az, amit ténylegesen meg akar valósítani.