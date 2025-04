Vitályos Eszter méltatlannak tartja az egész 24-es ügyet, Gulyás Gergely az anarchiát kerülné el

kormányinfó;

2025-04-10 11:33:00 CEST

Arról, hogy a 24.hu tudósítója helyett egy másik kolléga delegálását kérték, Gulyás Gergel úg válaszol, aki ide eljön, annak nem csak minimális udvariassági szabályokat kell tiszteletben tartani, hanem a többiekre is tekintettel kell lenni. - Valaki feltesz 12 kérdést, majd amikor figyelmeztetik, hogy mások is jelen vannak, a többiekre sincs tekintettel, ilyen esetben pedig nem szerencsés, ha itt van - fejtegeti. Arra a kérdésre hogy ha az újságíró odament volna, beengedték volna-e, azt mondja, azt tudják beengedni, aki regisztrált. – Az anarchiát azért jó volna elkerülni – fogalmazott. Vitályos Eszter hozzáfűzi, a viselkedés, amit a munkatársnőjükkel megtett az újságíró, nincs rendben. Ő erről a 24.hu-val levelezett, továbbra is szívesen látják azokat, aki hajlandó az alapvető viselkedési normákat betartani. – Szerintem ne menjünk bele ebbe a vitába, mert méltatlannak gondolom az egész ügyet - fogalmaz.