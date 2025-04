Ugyanazt akarjuk, csak másként (Válasz Palotás János „Képmutatás vagy értelmiségi matematika?” című április 5-i cikkére)

MÚOSZ;sajtószabadság;EP-választások;Palotás János;

2025-04-13 11:05:00 CEST

1. Tisztelem Palotás János közéleti tevékenységét, így a sajtószabadság, a kiegyensúlyozott tájékoztatás melletti határozott kiállását is.

2. A MÚOSZ is ezt teszi, más módon, más eszközökkel. Állásfoglalásokat ad ki, előadásokat, konferenciákat szervez. Így tett 2024-ben is, amikor Cenzúrázott sajtószabadság címmel több előadásban, konferencián tárta fel, miért nem valósul meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás Magyarországon. Külön konferencián foglalkozott azzal, hogy vidéken még nehezebb a szabad sajtó helyzete, mint a fővárosban.

3. Palotás János 2023 novemberében egy felhívást intézett a magyarországi ellenzéki pártok Európai Parlamentbe delegált képviselőihez, „hogy ha még nem tették meg, úgy haladéktalanul terjesszenek elő az Európai Unió Bizottságánál egy hivatalos panaszt, melyben kezdeményezzenek egy ún. kötelezettségszegési eljárás soron kívüli megindítását Magyarország kormányával szemben”. A felhívás a tiszta választások feltételeinek biztosításához kívánt az Európai Uniótól támogatást szerezni. Palotás felkérte a MÚOSZ-t, csatlakozzon e felhíváshoz.

4. Az idő rövidségére tekintettel, a MÚOSZ elnöksége online levelezésben vitatta meg a csatlakozási felkérést, s a vélemények abba az irányba billentek, hogy a felhíváshoz nem csatlakozunk. Nem volt külön szavazás. A kialakult álláspontot elnökként én is elfogadtam. A novemberi elnökségi ülésen lezajlott vita sem változtatott ezen.

5. Amikor Palotás Jánossal tárgyaltam, kifejeztem szimpátiámat törekvésével, értékeltem közéleti aktivitását, ám jeleztem, a MÚOSZ csatlakozásáról csak az elnökség dönthet. Tehát nincs szó az elnök és az elnökség szembekerüléséről. Az elnök nem volt bátrabb az elnökségnél, közösen döntöttünk úgy, ahogy.

6. Palotás János jelezte, küldöttként részt vesz a MÚOSZ májusi küldöttgyűlésén, s felteszi majd a kérdést, ki hogyan szavazott, illetve az új elnökségi tagok hogyan szavaznának majd. Ezt nem javaslom. A MÚOSZ alapszabálya ugyanis leszögezi: a MÚOSZ „kiáll a sajtószabadságért; az Alaptörvényben is biztosított módon, a demokratikus közvélemény érdekében védi a tájékozódási szabadságot…”. Aki a szervezet tagja, az egyben elfogadja az alapszabályát is. Vita közöttünk legfeljebb abban lehet, miként kívánunk érvényt szerezni a sajtószabadságnak. A különféle, ámde jogos megközelítéseket néha nehéz egy felhívásban közös nevezőre hozni. Ennyi történt most is, nem több.

Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke