Hadházy Ákos meghirdette a jövő keddi Erzsébet hídi tüntetést

rendőrség;tüntetés;Kúria;gyülekezési jog;Erzsébet híd;Hadházy Ákos;

2025-04-10 16:39:00 CEST

A független országgyűlési képviselő kitart, de az egyik Facebook-posztja alatt egyre több elégedetlenkedő azt írta, hogy a hídfoglalások eredménytelenek és értelmetlenek.

Április 15-én kedd 17 órára ismét tüntetést hirdetett Hadházy Ákos az Erzsébet hídra. Részleteket a politikus egyelőre nem közölt, de a most keddi tüntetésen elhangzott, hogy bár a rendőrség, majd a Kúria csak 12 órán át, délután négy óra és hajnali négy óra között engedélyezte a hídfoglaló demonstrációt, a jövő héten már valóban 24 órás tüntetést terveznek.

Egyelőre azt sem tudni, hogy ha a hatóság, illetve a bíróság újfent rövidebb időt szab a tüntetőknek, akkor akár polgári engedetlenségig, a rendőrökkel való szembeszegülésig is elmenne-e az ellenzéki politikus, illetve az általa szervezett demonstrációkon rendre megjelenő ellenzéki pártok, így főként a Momentum, a DK és az MSZP képviselői, illetve a tüntetéseken legaktívabb diákok.

Mindenesetre, ahogy arról beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy a kabinet most leginkábba Kúriában bízik, de nem a konkrét ügyekben, hanem generálisan. Legalábbis ez szűrhető le abból, amit Gulyás mondott, hogy a Kúriától azt kérik, teremtsen világos helyzetet. – Úgy gondoljuk, a Pride-tüntetőknek sincs joguk ahhoz, hogy több száz ezer ember életét lehetetlenítsék el – tette hozzá. Ez némileg módosította Orbán Viktor múlt péntek reggel a Kossuth Rádióban tett ígéretét, amely szerint „lesz törvénymódosítás az adott demonstráción részt venni nem akaró polgárok védelmében”. – Emberek ezrei, akár tízezrei rekednek bent egy budapesti dugóban, mert néhány százan úgy döntenek, hogy hidat vagy hidakat zárnak le. Ezt meg fogjuk akadályozni – szögezte le akkor a miniszterelnök.

Az immár ötödik hídfoglalást szervező Hadházy Ákos még kedden posztolta, hogy hiába beszél Orbán Viktor néhány száz hidat lezáró tüntetőről, „valójában nagyon is tudja, hogy kedden is tízezren tüntettek az Erzsébet hídon a technofasiszta gyülekezési törvény visszavonását követelve”. Az ellenzéki politikus kitartást és elszántságot tapasztalt, azonban mostani bejegyzése alatt sorjáznak a tüntetések és a hídfoglalások sikerét kétségbe vonó kommentek. Többen persze most is jelzik, hogy mennek, de egyre több a kételkedő: „Menjetek békében haza.” „Amúgy sem kampányolnék a Momentumnak (...) Bocsi de ezt újra kellene gondolni! Láthatólag nincs komoly támogatottsága ennek így! (...) Nem a hidat kell elfoglalni hanem a parlamentet és kiszórni a kormányt” – tanácsolták többen. Egy radikális hozzászóló azt írta: „Ez nem tüntetés csak bohóckodás, amikor törni zúzni kell hogy féljenek mint mi most akkor megyek de ez addig egy fillért sem ér.”