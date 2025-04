Gondok vannak az OTP-nél, többeknek újra nem működik az alkalmazás

OTP;OTP Bank;leállás;alkalmazás;applikáció;internetbank;

2025-04-10 15:19:00 CEST

A hiba a netbankolást és a kártyás fizetést is érinti.

Ahogy április 9-én, úgy csütörtökön is valami hiba van az OTP Bank rendszerében – írja a 24.hu. Az alkalmazás valóban nem működik, tapasztalataink szerint az applikáció elindítása után ugyan betölt a bank logója, de utána semmi nem történik, még a bejelentkezési képernyő jelenik meg.

A hibabejelentések száma is jelentősen megugrott, ez látszik az erre a célra létrehozott Downdetector portál adatain is. A lap szerint ahogy korábban, úgy a probléma most érinti a kártyás fizetésekhez használt POS-terminálokat – több helyen ezek az eszközök leálltak, így fizetni sem lehetett.