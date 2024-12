Uber, a taxisok rémálma - Új szereplő a piacon

Nyugat-Európa taxisai már tüntettek, sőt Párizsban sztrájkoltak is az Uber ellen, amely most Magyarországon is álláshelyeket hirdetett meg. Az applikáció egy okostelefonra szabott alkalmazás, amely kiiktatja a taxistársaságokat a rendszerből, közvetlenül összekötve az utast a sofőrrel. A rendszernek bárki tagja lehet, aki rendelkezik gépkocsival. A hazai taxisok egy ősszel életbe lépő rendeletmódosítástól várják, hogy az Uber sem kerülheti meg a szigorú szabályokat, ha legálisan kíván működni.