Itt a 4iG újabb nagy üzlete, tenger alatti optikai kábellel kötheti össze Európát és Egyiptomot

internet;Egyiptom;Szijjártó Péter;kábel;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2025-04-10 16:48:00 CEST

A februárban még az Orbán család tagjaival a Maldív-szigetek és Magyarország között repkedő Jászai Gellért, NER-vállalkozó, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet most hatmillió egyiptomi család otthonába is bevezetheti az internetet.

Magyarország legnagyobb távközlési cége, a 4iG megállapodást kötött egy száloptikás tenger alatti kábel lefektetéséről Egyiptom és az európai kontinens között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kairóban, ahol egy magyar-egyiptomi üzleti fórumon vett részt. Facebook-videója szerint a tárcavezető a rendezvényen elmondta, mintegy 1280 kilométer hosszúságú kábelrendszerről van szó, amely nagy sebességű digitális internetkapcsolattal köti össze Európát Afrika Északi részével. Szerinte még egy közös vállalatot is létrehoznak, amely Egyiptom területén is kialakít egy száloptikás rendszert, amellyel a meglévők mellett további hatmillió háztartásba vezethetik be az internetszolgáltatást.

Emellett Szijjártó Péter megemlékezett arról is, hogy korábban már megállapodtunk arról, hogy 350 vasúti kocsit szállítunk le Egyiptomnak, így a két ország gazdasági kapcsolata, ahogy fogalmazott, sikertörténet. Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója még szerdán az X-en büszkélkedett azzal, hogy Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként találkozott Mostafa Madbouly-val, Egyiptom miniszterelnökével, az illetékes kommunikációs és információs miniszterrel és a Telecom Egypt vezérigazgatójával.

Mint írta, a megbeszélésen nem csak a mostani üzletről esett szó, amelynek értékéről egyelőre nem beszéltek a felek, de, ahogy korábban azzal Jászait megbízta a kormány, az űr- és a védelmi iparban, az távközlésben, az energetikában és az infrastruktúra-fejlesztésben való együttműködésről is komoly tárgyalások zajlottak.