A SpaceX-szel tárgyal az Orbán-kormányhoz közeli 4iG elnöke az Egyesült Államokban

Tavaly év elején írtunk róla, hogy beszáll az űriparba a 4iG, amihez nagy reményeket fűz a kormány. A cégcsoport űripari és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalata (4iG S&D) pedig a minap arról számolt be, hogy aláírt egy szándéknyilatkozatot a houstoni székhelyű Axiom Space vállalattal, amelynek célja a közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása és fejlesztése.

A portál emlékeztet: 2024 decemberben Jászai Gellért személyesen találkozott a SpaceX-szet alapító Elon Muskkal Floridában, ahol az űripari tervekről is szó esett. Azt írják, noha konkrét részleteket nem árult el a cég akkor a találkozóról, a 4iG tudatta, hogy szolgáltatásokkal, termékekkel és gyártókapacitással is kilépne az űrtechnológiában a nemzetközi piacokra.

A tavaly év végi mar-a-lago-i találkozó után most Washingtonban folytat megbeszéléseket az Orbán-kormányhoz közeli 4iG elnöke a SpaceX-szel partnerségi lehetőségekről az űrtechnológiák, a kilövési szolgáltatások és a Starlink megoldásai területén – derül ki a , Jászai Gellért LinkedIn-oldalán közzétett posztból – szúrta ki a Portfolio .

